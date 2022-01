Básquet: Gimnasia cayó en Olavarría

El equipo que conduce tecnicamente Fabián Renda no pudo en su visita a Estudiantes de Olavarría y fue derrotado por 91 a 73, en el duelo perteneciente a la segunda fase de Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquet.

El partido comenzó con un buen dinamismo de juego, en donde ambos equipos hicieron eficaces sus intentos desde la pintura para transformar los ataques en puntos. Gimnasia propuso más juego y comenzó a correr mejor la cancha, pero el local se hizo fuerte para convertir en la mayoría de las oportunidades. Así, la chicharra final del primer cuarto marcó un 24-17 a favor de Estudiantes.

En el segundo cuarto el Aurinegro tomó las riendas del juego siendo efectivo a la hora de anotar puntos. Gimnasia respondió para no perder pisada en el tanteador y mantenerse en partido aprovechando el desgaste y la pérdida de ritmo sobre el final, para irse al descanso perdiendo por 46-34.

En la segunda mitad, Estudiantes se consolidó y no dejó dudas en el campo de juego. Pese al gran rendimiento de Nicolás Gianella, a Gimnasia no le alcanzó y se fue debajo en el tercer parcial por 63-49. En el último cuarto no hubo variaciones en el desarrollo y los puntos quedaron en Olavarría.