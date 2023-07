Básquet: “Hay que pelear siempre lo más arriba posible”

Hogar Social venció a la UNLP en el tercer duelo del repechaje y mantuvo su permanencia en la Primera división de la Liga Amateur Platense de Básquet. En su segunda participación en esta competencia, el Verde se hizo fuerte para quedarse a disputar el Clausura en la A1. Tras una serie apasionante, donde se impuso por 2 a 1, el entrenador Francisco Soto dialogó con El Clásico y realizó un balance de lo vivido.

—¿Cómo vivieron la definición?

—Lo vivimos con mucha intensidad, eso fue algo que caracterizó a la siere. Ellos proponían apostar mucho al contraataque, con muchas posesiones y nuestro objetivo fue tratar de no entrar en ese juego más dinámico. La diferencia que hubo en los juegos fue la cabeza, el saber manejar las frustraciones y corregir el no entrar en su juego. Confiamos en los compañeros que tenemos y ajustamos las cuestiones defensivas para llevarnos el partido, eso nos terminó dando los frutos. Todo el equipo esta muy contento por el gran laburo.

—¿Qué balance hacés del equipo a lo largo del torneo?

—Es un equipo con el que hemos ido de menor a mayor. Empezamos el año con las expectativas muy altas y quizás no estábamos encontrando los resultados. El torneo se dividió en dos, en la fase de ida no encontramos la regularidad que sí tuvimos en la vuelta. Y no sólo en cuanto a resultados sino también en el juego, se generó una química y nos entendimos mucho más. Llegamos al repechaje jugando un buen básquet, el que queríamos nosotros, estando bien como equipo en una instancia tan decisiva.

—Fue tu primera temporada como entrenador principal, ¿qué análisis hacés sobre esto?

—En mi primera experiencia como entrenador principal tuve mucho aprendizaje. Manejé una autoexigencia para que cada día los entrenamientos sean mejores, lo mismo con el análisis de video, para ser claro en los conceptos. Me quedo con el respeto que he obtenido por mis jugadores y el compromiso y las ganas de ser cada día mejor.

—¿Cuál es el objetivo de Hogar Social para la segunda parte del año?

—El objetivo para lo que viene es pelear lo más arriba posible. No hemos hablado de salir campeón ni pelear por el descenso, yo creo que el torneo termina poniéndote en la posición que uno merece. Tenemos que entender de dónde viene el club y hacia dónde vamos, será la tercera vez que disputamos en esta categoría y tenemos que seguir construyendo para que rompamos esa vara. Estos son procesos, todo va cambiando y hay que transmitir que hay que pelear siempre lo más arriba. Nos tenemos que superar y hacer un mejor torneo.