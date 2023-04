Básquet: Nicolás Gianella dio su última función

Uno de los jugadores de básquet más preponderantes de la historia de La Plata le puso fin a su carrera profesional. El número 10, Nicolás Gianella, anunció su retiro tras jugar su último partido con Gimnasia en el marco de la derrota frente a Atlético de Pilar por 84 a 79 por la Liga Argentina.

El Lobo, dirigido por Fabián Renda, se despidió de la temporada 2022/23 al no poder ingresar en la instancia de Play Off. Pero, pese a la eliminación, las miradas estuvieron puestas en Gianella, quien se despidió en condición de visitante. El Mago, ganador de Liga Nacional y con un paso importante por Europa, decidió que su último show sea en el escenario que mejor le sienta, el club de sus amores; por eso, quedará grabado en la historia de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Formado en el Lobo, debutó profesionalmente en la antigua Liga B (hoy Torneo Federal), donde consiguió el ascenso al ex TNA. Tras un par de temporadas en Gimnasia pasó a Estudiantes de Olavarría. En el “Bataraz” fue pieza clave del elenco campeón en la edición 1999-2000 de la Liga Nacional. Y en la temporada 2001-2002, en el medio de su excursión europea, volvió al Lobo para lucirse en la Liga Nacional.

En Italia vistió las camisetas del Viola Reggio Calabria y el Rida Scafati. Su periplo en el Viejo Continente también lo tuvo compitiendo en España, defendiendo las camisetas del León y el Plasencia en la LEB Oro; y en el Granada en la Liga ACB. Jugó una temporada en el Palmeiras de Brasil. La Unión de Formosa, Quimsa de Santiago del Estero, Boca Juniors y Peñarol de Mar del Plata son los otros equipos que disfrutaron de su magia.

Su regreso a Gimnasia se dio en septiembre de 2019, para la temporada 2019-2020 de la Liga Argentina de Básquet, momento en el cual se reencontró con todos los triperos y triperas que a lo largo de estos años han colmado el Polideportivo Víctor Nethol para alentar al Lobo y deleitarse con la magia de Gianella.

“Estoy muy contento por todo lo que disfruté estos últimos años. Si el retiro se estiró fue porque me encontré con un club que me abrió las puertas, la gente, los dirigentes y este grupo de compañeros que me trató de maravillas”, comentó Nicolás Gianella.

“Esta camiseta es la que quiero. Si no era la de Gimnasia nunca se iba a estirar tanto el retiro, y finalmente llegó el momento”, afirmó.