En Italia, Napoli derrotó a Lecce y dio otro paso al scudetto

En el transcurso de la tarde de ayer, el Nápoli venció a Lecce por 2 a 1 como visitante y se ilusiona con conseguir el scudetto. De conseguirlo sería un logro más que importante para el club, ya que la última vez que lo había conseguido, había sido con Maradona en cancha en lo que fue la temporada de 1989/1990.

Ayer, en el estadio Via del Mare, las cosas no fueron tan fáciles para el combinado del sur de Italia, ya que venía de caer por 4 a 0 ante el Milan, con quién deberá medirse durante la semana próxima por Champions League. Giovanni Di Lorenzo puso el 1 a 0 parcial a los 18 minutos de la primera mitad, y de esta manera, el combinado dirigido por Luciano Spaletti se iba al descanso en ventaja pero esto no duraría demasiado.

Así las cosas, el local estamparía el 1 a 1 cuando merodeaban siete minutos de la segunda mitad. Luego, Un centro al área que no llevaba demasiado peligro terminó dentro del arco por negligencias de Antonino Gallo y el arquero Wladimiro Falcon, y la visita conseguía un triunfo necesario para dar otro paso al título. Con este resultado, lleva una diferencia de 19 puntos con respecto a la Lazio en la tabla de posiciones y está a tres victorias (a falta de nueve fechas) para volver a ser campeón 33 años después.