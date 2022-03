Battaglia: "Necesitamos que todos den el máximo"

Herrera como árbitro del superclásico del domingo ante River Plate en el estadio Monumental pero advirtió que no quiere "más equivocaciones en contra" de su equipo."No quiero que me favorezcan, quiero que no se equivoquen más en contra de Boca. Ya fueron varios errores que pudieron haber cambiado el rumbo de los partidos. El árbitro está bien designado, (Darío) Herrera es el mejor que está para este partido", expresó Battaglia.

El DT "xeneize" habló este jueves al mediodía en la conferencia de prensa realizada en el Boca Predio de Ezeiza, a tres días del superclásico del domingo por la 7ma. fecha de la Copa de la Liga Profesional (LPF).Battaglia remarcó en varias oportunidades su preocupación por los recientes fallos arbitrales que perjudicaron a su equipo y espera una buena actuación de Herrera en el estadio Monumental."Nos han perjudicado un poco en los últimos partidos. Si no fuese por Agustín (Rossi) nos hubiéramos ido abajo", dijo el DT en referencia al polémico penal que luego fue atajado por el arquero boquense contra Estudiantes, cuando el partido estaba igualado.Con respecto al equipo, Battaglia confirmó que el defensor Marcos Rojo está "bien" y sobre la situación de Óscar Romero y Darío Benedetto aclaró que solo jugarán si están al ciento por ciento desde lo físico."No es un partido para regular. Necesitamos que todos den el máximo", afirmó el entrenador, quien pretende "mantener las cosas buenas" que hizo el equipo en la última victoria ante Estudiantes por 1-0, como visitante.

"Iremos a jugar nuestro partido y que ellos se preocupen por nosotros", remarcó el entrenador, que afrontará su segundo Superclásico, luego del debut con derrota por 2-1 en el mismo escenario en octubre del año pasado."Son partidos únicos y especiales. Es cierto que no es tan determinante como otros pero decide los tres puntos y la rivalidad", contestó Battaglia, ante la consulta de Télam por los dichos de su colega Marcelo Gallardo sobre la relevancia de este cruce en medio de un torneo con dos zonas.El triunfo contra el "Pincha" dejó con buenas sensaciones a Battaglia luego de una semana complicada, tras la derrota ante Huracán (1-0) en La Bombonera. "Contra Huracán fue una mala noche. A veces, se hace dramatismo por una derrota y nosotros estamos trabajando tranquilos. Nunca se me pasó por la cabeza tomar una decisión después de un partido. Todos los equipos tienen derrotas", minimizó.

Uno de los puntos altos del equipo en la última victoria fue Guillermo "Pol" Fernández en la posición de volante central y el técnico contó que era una idea que venía manejando desde hace un tiempo."Es un jugador inteligente. Tiene buena distribución. Cuenta con recursos diferentes a (Jorman) Campuzano y nos da otras posibilidades", explicó.El entrenador fue consultado también por la camiseta alternativa amarilla que utilizará el equipo el domingo en el Monumental y generó controversia."Me encanta la amarilla, dice Casa Amarilla atrás y me tocó vivir ahí. Está muy linda", subrayó el futbolista más ganador de la historia de Boca.

También le envió un sentido mensaje al capitán Carlos Izquierdoz, quien se perderá el Superclásico y estará tres meses afuera por una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo."Lamentamos la lesión de Izquierdoz. Es un jugador positivo para nosotros, adentro y afuera de la cancha. Es nuestro capitán", expresó Battaglia, quien se decidirá por el peruano Carlos Zambrano para reemplazarlo.Sobre la situación del mediocampista Alan Varela, el DT confirmó que el viernes jugará para la reserva de Hugo Ibarra y Mauricio Serna, en el partido que se desarrollará desde las 9 en el River Camp de Ezeiza.

En los próximos dos entrenamientos, Battaglia volverá a exigir a Romero y a Benedetto para definir si juegan desde el inicio contra River o irán al banco de suplentes.Con esas dos dudas, el probable equipo será con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Rojo y Frank Fabra; Cristian Medina, Fernández y Juan Ramírez; Aaron Molinas o Romero; Sebastián Villa y Luis Vázquez o Benedetto.Boca se entrenará el viernes en Ezeiza y el sábado lo hará en Casa Amarilla para luego quedar concentrado de cara al partido del domingo a las 19 en el estadio Monumental, con el arbitraje de Darío Herrera.