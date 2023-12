Boca: con nuevo presidente y a la espera del DT

Juan Román Riquelme ganó las elecciones y Boca tiene nuevo presidente. El ídolo se convirtió en mandamás del Xeneize, que hablando en materia de fútbol, aún no tiene entrenador. Su DT en caso de que ganara iba a ser Diego Martínez, quien anunció su renuncia en Huracán. Sin embargo, aún quedan cosas por resolver de su salida del Globo, ya que desde la institución de Parque Patricios exigen un resarcimiento económico por la desvinculación del DT.

Su decisión de finalizar anticipadamente su contrato con el Globo por “la propuesta de otro club” y la revelación de sus charlas futboleras con Román lo depositaron como un firme candidato al cargo. Sin embargo, si bien renunció, Martínez todavía no se desvinculó oficialmente del club de Parque Patricios.

El entrenador cobró un dinero por adelantado al momento de iniciar su ciclo y ahora el Globo quiere recuperar parte del monto (que no contemplaba una salida antes del año de contrato). Desde el club ya le hicieron saber a su representante que no se lo liberará sin un resarcimiento, por lo que deberá resolverse esta cuestión antes de firmar un contrato en Boca. Si bien el ex Tigre presentó la renuncia en Parque Patricios, la dirigencia del Globo no se la aceptó y solicitó un resarcimiento de 300.000 dólares para dejarlo marchar sin problemas a la ribera.

El vínculo de Martínez con el Quemero se había rubricado hasta el 30 de junio de 2024. Desde la institución se amparan en lo firmado así como también hacen valor los intereses del club. Por otro lado, el cuerpo técnico no quiere perderse la oportunidad de recalar en el Xeneize. Y la novela, recién comienza.

En cuanto a Martínez, es el entrenador que logró el ascenso con Tigre en 2021 y salvó del descenso al Globo. Su idea de juego tiene que ver con salidas limpias desde el fondo con los riesgos que eso implica, la proyección de laterales y a tener un nueve de referencia en el equipo.