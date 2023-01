Boca: del dilema del arquero a la Supercopa con Racing

Luego de varias dudas y especulaciones, en el entrenamiento de ayer Hugo Ibarra definió quién será el arquero para la final de mañana frente a Racing por la Supercopa Argentina en Abu Dabi.

El elegido por el entrenador Xeneize será Javier García, quien buscará levantar un nuevo título con la camiseta azul y oro (además de ser el verdugo de su exequipo). Esta decisión se debe a que Sergio Romero presenta una molestia muscular y el partido pasado frente a Everton de Chile solo estuvo participando de un tiempo debido a este incoveniente físico.

Por su parte, Agustín Rossi viajó a Emiratos Árabes Unidos pero por el precontrato firmado con Flamengo no será utilizado. Todo parece indicar que tampoco sucederá en estos seis meses de vínculo que quedan. La única duda a resolver por el entrenador de Boca es si juega Oscar Romero o ingresa Norberto Briasco.

Racing espera por la habilitación de Maxi Moralez

Maximiliano Moralez sigue esperando su habilitación que le permita jugar la Supercopa Internacional ante Boca en Abu Dabi y contó: “Estoy a la espera del transfer, la dirigencia está haciendo todo lo posible”.

“Estoy entrenando y tratando de ayudar. Si me toca jugar estoy enfocado y si no habrá que apoyar a los compañeros desde donde toque”, aseguró en ESPN el mediocampista, que se convirtió en el nuevo refuerzo de la Academia en este mercado de pases. Él se encuentra en la capital de Emiratos Árabes junto al resto del plantel. Moralez regresó al conjunto de Avellaneda, tras estar 14 años en el exterior. Llegó libre, tras su paso por el New York City de la MLS, y firmó un contrato por dos temporadas. No obstante, se espera que llegue la habilitación del TMS para que pueda disputar el encuentro decisivo de mañana.