Boca volvió a sonreír de la mano de la Bestia

A la espera de la contratación de Fernando Gago como nuevo entrenador tras el final del ciclo de Diego Martínez, Boca derrotó 1-0 a Argentinos Juniors en La Bombonera por la fecha 17 de la Liga Profesional bajo la conducción de Mariano Herrón gracias al gol de Miguel Merentiel.

El Xeneize logró dejar atrás las tres caídas de forma consecutivas que significaron el final de la era Martínez al quedarse con un entretenido partido que cerró la jornada dominical de la máxima categoría del fútbol argentino.

Un juego donde el club de la Ribera volvió a dejar buenas sensaciones en sus hinchas, con un gran despliegue ofensivo, aunque sufrió más de la cuenta al no poder liquidar el encuentro. El dueño de casa gozó de múltiples ocasiones de riesgo que transformaron en figura a Diego “Ruso” Rodríguez, pero solamente logró vencer su resistencia en una oportunidad, cuando Merentiel aprovechó de un rebote para marcar el primer tanto de la noche a los 32 minutos de la etapa inicial.

En el complemento, y después de los cambios de Herrón y el ingreso de Milton Giménez, el delantero logró el anhelado 2-0 que parecía terminar por liquidar el encuentro. Sin embargo, su tanto fue inválido por una mano en el inicio de la jugada, una historia similar a lo que ocurrió solo dos semanas atrás ante River, cuando también lograba un agónico tanto en los últimos instantes del encuentro.

De esta manera, con el gol del ex-Banfield invalidado tras la revisión de Rey Hilfer en el VAR se confirmó el 1-0 parcial y definitivo en La Bombonera, el fin a la pésima racha de tres derrotas consecutivas para Boca y la posibilidad de traer tranquilidad a sus hinchas a la espera del arribo del próximo entrenador.

River empató y se alejó del líder, Vélez

En un flojo partido en el Estadio Ciudad de Vicente López, Platense y River igualaron sin goles en un duelo correspondiente a la fecha 17 de la Liga Profesional de Fútbol 2024.

Con pocas llegadas y nulas emociones, el Calamar estiró su racha sin perder, el Millonario no pudo recuperarse de la derrota ante Talleres y repartieron puntos en zona norte.

El duelo se presentó más trabado que jugado desde el primer minuto. Los de la dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez y los de Marcelo Gallardo dividieron protagonismo pero sin generar chances de riesgo en los arcos. En el último cuarto de hora de la primera mitad, Santiago Simón y Nacho Fernández tuvieron las chances más claras, pero no lograron doblegar a Juan Pablo Cozzani.

Para colmo, el arranque del complemento generó preocupaciones en el Muñeco y también en Lionel Scaloni. En el entretiempo debió ser reemplazado Marcos Acuña por una molestia muscular y a los 6 minutos Germán Pezzella, tras recibir un golpe involuntario en la mandíbula. Ambos fueron citados a la Selección Argentina para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, Acuña fue desafectado y su lugar será ocupado por Soler.

El segundo tiempo no fue muy distinto a la etapa inicial. Con algún intento aislado, River buscó romper el cero, sin éxito, mientras que Platense intentó lastimar de contragolpe. De todas maneras, no hubo lugar para festejos y fue final 0-0 en Vicente López. El Calamar, que acumula cuatro partidos sin perder, llegó a 21 puntos, mientras que el Millonario suma 25 unidades y no pudo acercarse a los puestos de arriba.