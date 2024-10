Un Vasco en el Sur: Benedetti pide pista para ser titular en Estudiantes

El plantel profesional de Estudiantes de La Plata va tachando las horas a la espera de lo que será el choque frente a Banfield, este lunes desde las 18.00 en el estadio Florencio Solá, bajando el telón de la fecha número 17 de la Liga Profesional. Será un duelo importante para los de Eduardo Domínguez para ratificar la levantada que se dio frente a Defensa y Justicia, más aún en la antesala del descanso por la doble fecha FIFA.

Los del Barba tienen algunas dificultades para preparar el once inicial para visitar mañana al Taladro, ya que no estará disponible Guido Carrillo por la lesión sufrida ante el Halcón, al tiempo que Santiago Arzamendia viajó con el seleccionado paraguayo, pero todo indica que Gastón Benedetti va a reemplazarlo.

Durante el transcurso de esta semana, el Vasco sufrió una molestia muscular, pero en la práctica desarrollada ayer en el predio Mariano Mangano el oriundo de Villa Larroque pudo ser considerado y jugó gran parte del ensayo. Así las cosas, el categoría 2001 podrá ser titular en el Sur. Benedetti no inicia un partido desde el 18 de agosto, ya que luego de la derrota en Tucumán fue preservado por la posible venta al Genoa de Italia que finalmente no prosperó.

Volviendo al caso Carrillo, todavía no está claro quién reemplazará al delantero oriundo de Magdalena. Edwuin Cetré corre con ventaja para ser el famoso falso nueve, ya que no comparte características con el tanque con pasado en el Leganés de España. El que también tiene oportunidades es Matías Contrera, pero todo indica que el Barba se va a inclinar por el punta colombiano. No hay mucho más, ya que Luciano Giménez y Mauro Méndez están lesionados.

Este domingo el grupo va a volver al trabajo a las 17.00 y luego quedará concentrado para el choque frente a Banfield, que contará con el arbitraje de Jorge Baliño.

Triunfazo del femenino

El primer chico de los octavos de final del Torneo Reducido por el segundo ascenso a la Primera división del fútbol femenino fue para Estudiantes que de visitante derrotó 2-0 a San Miguel. Los goles del elenco de Roxana Vallejos fueron anotados por Liliana Flores. La revancha recién se llevará a cabo entre el 19 y el 20 del corriente mes.