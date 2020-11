Broun tras el triunfo de Gimnasia: "Estoy en el club que él eligió para despedirse”

En una jornada llena de emociones, el arquero del Lobo eligió un original tributo para su ex DT y amigo: Jorge Broun se hizo una franja amarillenta en el pelo, igual que la que el 10 lucía cuando regresó a Boca en 1995. Es decir, el famoso mechón de Diego. Uno de sus looks más emblemáticos.

“El look se me ocurrió el jueves después de Casa Rosada. No podía dormir y a las 3 de la mañana lo hice. Tenía mucho feeling con él. Me abrió las puertas de su casa. Conocí a Diego, además de a Maradona. Solo puedo agradecerle”, expresó.

Emocionado, el guardameta albiazul recordó su llegada a Gimnasia: “Me eligió para que sea su arquero. Hizo todo para que esté en Gimnasia. Cuando parecía que me iba, me llamó y me mandó un montón de mensajes. Estoy en el club que él eligió para despedirse”.

Y continuó: "Él se sentaba en la heladerita y nos contaba mil historias. Siempre estuvo a muerte con nosotros. Fuimos el que más punto sacamos. Este triunfo también es para el Gallego, Adrián y todo el CT que estuvieron con nosotros. La verdad me saco el sombrero por todo lo que hicieron".

Sobre el final expresó: "El viernes será un partido similar y dejando la vida para clasificar a la zona campeonato, y porqué no soñar con la copa que sería la frutillita del postre".