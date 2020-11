Diego lo hizo: unió al pueblo con desenfrenada pasión

Solo algunos personajes en el fútbol son capaces de provocar que la pasión le gane a la razón. Esto fue lo que ocurrió ayer en el último adiós a Diego Armando Maradona, quien el miércoles falleció a los 60 años de edad, y ayer fue despedido por una multitud en la Casa Rosada.



Desde muy temprano, miles de fanáticos de todos los clubes hicieron una cola de más de 15 cuadras para ingresar al velatorio.

Al principio, las puertas de la Casa de Gobierno se iban a abrir a las 6 de la mañana, pero luego todo se demoró.



Camisetas y banderas de todos los clubes de Argentina y de varios países del mundo desfilaron frente al cajón.



Un hincha de Boca visiblemente emocionado no dudó en posar para El Clásico junto a otro de River, quien no escondió el fanatismo por los colores. “River es el más grande de Argentina, pero Maradona es el jugador más grande que dio el país”, comentó Carlos, un fanático de Villa Fiorito.



“Maradona es de todos. Es el que nos hizo emocionar o gritar goles a todos los hinchas cuando jugó para la Selección. Acá venimos con camisetas separadas, pero lo seguimos y lo alentamos juntos cuando defendió la bandera”, comentó Osvaldo, fanático de Boca.



Con lágrimas en los ojos, los fanáticos de Maradona y de la Selección se unieron como lo hizo el 10 en los mundiales y dejaron las enemistades de lado. Por eso no extrañó ver a dos hinchas de Estudiantes abrazados con un Tripero de ley que también se acercó al funeral.



Todos, por momentos, tenían el mismo objetivo: entrar a pasar aunque unos segundos por delante del cajón de Maradona y se unieron para defenderse de los empujones, y la represión policial sobre la 9 de Julio.