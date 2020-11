El Turco y El Polaco acompañaron a Claudia

La noticia del fallecimiento de Diego Armando Maradona sacudió al mundo entero. Las primeras reacciones en las redes sociales fueron de descreimiento, todos se sorprendían ante la muerte del Dios al que creían inmortal.



Pero luego, cuando la noticia ya no era una versión, ni un mal sueño, figuras nacionales e internacionales comenzaron a despedirlo en redes. No faltaron las fotos con el jugador de todas las épocas, anécdotas y las condolencias a su familia.



Los nombres fueron muchísimos y de todos los ámbito, pero en el mundo del espectáculo se destacaron los recuerdos de Moria Casán, Susana Gimenez, Mirtha Legrand, Marcelo Tinelli, Fátima Florez, Joaquín Sabina, Anamá Ferreira, el Indio Solari, Alejandro Lerner y Soledad Pastorutti, entre otros.



Durante toda la madrugada, el entorno de Maradona hizo una ceremonia privada en el salón de los Pueblos Originarios, a la que Rocío Oliva no pudo acceder, generándose un nuevo escándalo en el último adiós.



Y una vez que se abrieron las puertas al público, se habilitó una pasarela especial por la que desfilaron deportistas, artistas, políticos y otras figuras públicas.



Entre los famosos que dijeron presente se destacaron Luciano Pereyra, Nito Artaza, Cecilia Milone, Titi Fernández, Marcelo Benedetto y Diego Brancatelli. Además, estuvieron el exjugador Claudio ‘Turco’ García y El Polaco, quienes acompañaron por un rato a Claudia Villafañe, su compañera en el certamen de cocina de Telefe, MasterChef Celebrity. Lo mismo hizo Fernando Burlando, el abogado de la primera mujer del Diez.