Cambio de horario para el domingo

Como suele ser habitual en el último tiempo, desde la Aprevide y la seguridad de la provincia de Buenos Aires solicitan que los partidos de Gimnasia no se jueguen a la noche, especialmente después de aquella brutal represión en octubre de 2022 que terminó con la muerte de Lolo Regueiro. A partir de allí, salvo los encuentros internacionales del año pasado y algún que otro partido del torneo, siempre hubo un pedido para que el Lobo juegue de día.

Esta vez llamó la atención que el partido entre el Tripero y el Taladro se había pactado para este domingo a las 21 y en ningún momento hubo alguna solicitud de la seguridad para cambiar el partido. Sin embargo, ayer llegó este pedido de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte y la Liga Profesional terminó acatando esta cuestión. De esta manera, el encuentro finalmente será a las 18:15, por lo que terminará de noche ya por la estación otoñal, pero desde Provincia afirman que es una cuestión más segura.

Así lo confirmó ayer la Liga mediante sus redes sociales, donde además modificó el cronograma de otros partidos por la televisación: “#Programación. Por pedido de Aprevide se modifica el horario del partido de @gimnasiaoficial vs. @cab_oficial: se disputará el domingo 14 de abril a las 18.15 (estaba programado originalmente a las 21). Este cambio impacta en los horarios de los otros dos partidos dispuestos para ese mismo día por la #Fecha14: @CASarmientoOf vs. @caplatense se jugará a las 16 (se había programado para las 17) y @cacc_sde vs. @SanLorenzo cerrará la jornada a las 20 (estaba pautado a las 19)”.

De esta manera, estos encuentros pactados para el domingo, y que no tenían injerencia en la definición del torneo al no tener chances matemáticas de clasificar, terminaron teniendo cambios de último momento a pocos días de que se disputen.

Madelón define su último equipo

Hoy habrá práctica de fútbol formal para el plantel de Gimnasia donde Leonardo Carol Madelón definirá el equipo, en lo que sería su último partido dirigiendo en el banco albiazul mientras buscan llegar a un acuerdo económico. Allí se definirá al 100% qué es lo que sucede con Leonardo Morales y Eric Ramírez respecto a sus molestias musculares como así también hay una duda entre Lucas Castro o Matías Abaldo.

Todo esto se resolverá en la mañana de este viernes para buscar definir lo antes posible la formación que sería: Insfrán; Juan Pintado, Morales o Cabral, Felipe Sánchez y Colazo; Castro o Abaldo, Rodríguez, De Blasis y Domínguez; Ramírez o Zalazar y Troyansky.

Empató la Reserva albiazul

En la tarde de ayer, la Reserva de Gimnasia recibió a sus pares de Banfield por la fecha 8 de la Copa Proyección, donde no se sacaron ventajas y todo terminó 0-0. El conjunto albiazul hasta ahora no pudo ganar de local y lleva dos encuentros sin ganar ya que viene de perder el clásico frente a Estudiantes mientras que el Taladro perdió la chance de seguir en los puestos de arriba.

Los dirigidos por Lucas Lobos comenzaron mal el encuentro pero con el correr de los minutos se fue encontrando y sobre el final de la primera parte merecía el triunfo pero tuvo ocasiones claras que no aprovechó. El complemento fue más para la visita y un Lobo que no podía aprovechar algunas contras, pero hubo muchas imprecisiones por parte de los dos equipos para que todo terminara 0-0.