Casamiquela destacó la importancia de la educación para los deportistas

En el contexto de la continuidad de las charlas impulsadas por un grupo de socios del Lobo, Alicia Casamiquela, la referente del vóley albiazul, recordó los mejores momentos de este deporte en el club y ratificó la necesidad y la importancia de tener una buena educación para los deportistas, ya que con eso se les da una mejor herramienta para razonar y tomar decisiones.

“Me acuerdo cuando Griguol era técnico de Gimnasia y me pidió que lo ayudara a encontrar una escuela para los chicos que estaban asomando en Primera y que no habían terminado los estudios. En ese momento me contacté con una persona y les conseguí una banca en el bachillerato nocturno a muchos jugadores que, de no ser por la iniciativa de Timoteo y el trabajo que yo hice, tal vez nunca hubiesen terminado la secundaria”, comentó Casmiquela, quien además compartió la charla virtual junto a su hija, que también está ligada y es una referente del deporte de la institución.

Alicia participó junto a su hija Paula, actual DT de Las Lobas, del ciclo organizado por Raíces Triperas, el Frente Popular Gimnasista.

“Hicimos del vóley una familia, porque la verdadera familia es la que se ama. Gimnasia es la institución decana del vóley en Argentina y es el único club, de los ocho que dieron origen a este deporte en nuestro país, que nunca descendió”, recordó.