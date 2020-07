Tiene la pelota: Sosa, una final y definición

Las prioridades en Estudiantes de La Plata en este mercado de pases, atípico debido a la pandemia por el coronavirus, son claras. Como viene informando diario Hoy, el departamento de Fútbol tiene como objetivos la continuidad de Marcos Rojo y el regreso de José Sosa al club.

Si bien la Superliga de Turquía finalizó ayer, con triunfo para el equipo del Principito, que culminó en la segunda colocación del certamen, su último partido será por un título. Sosa disputará con su equipo, Trabzonspor, la final de la Copa de Turquía el próximo miércoles 29 frente al Alanyaspor.

Luego de unas merecidas vacaciones, el futbolista deberá definir si regresa a la Argentina para jugar en Estudiantes, que ya les hizo llegar un ofrecimiento de 3 años y medio de contrato a sus representantes.

Desde que se reanudó el torneo local y que Trabzonspor no pudo conseguir el campeonato, tanto Sosa como las autoridades del club decidieron enfocarse en los objetivos deportivos y luego definir el futuro. El contrato del volante vence a fines de julio, y a pesar del ofrecimiento para continuar ya manifestó que la chance de regresar a su país es concreta.

Desde los números, la oferta de Estudiantes es muy lejana a lo que gana en Turquía, pero al mismo tiempo, según pudo saber diario Hoy, el regreso no será por dinero, sino por una decisión personal.

“Tengo muchas sensaciones con Estudiantes y siempre lo dije. Sigo diciendo que voy a volver, pero si por otras situaciones tomo otros caminos, la gente lo puede tomar a mal”. expresó el Principito hace un mes sobre la posibilidad, o no, de regresar al club de sus amores.

El mayor obstáculo más allá de lo económico es la falta de definiciones en el fútbol argentino, que aún no tiene una fecha para retornar a los entrenamientos. Sosa no quiere estar sin competencia y es lo que lo mantiene expectante para decidir su futuro, dado que no quiere estar a los 35 años sin jugar y perder ritmo.