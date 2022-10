Che Bellaco faltó al banquete y la mesa le quedó servida a Don Kazako

Por GALOPÓN

En una tarde soleada pero ventosa, el teatro del turf del Barrio Hipódromo abrió sus puertas para ofrecer un programa de 13 carreras. El momento culminante de la reunión fue el Clásico Benito Lynch (G III-1.200 metros), donde Don Kazako aprovechó la ausencia de Che Bellaco para alzarse con el triunfo dejando en el camino a Tex For Sale y a Fancy Model. En tanto, el imprevisto favorito The Best Hit terminaba cerrando la marcha.

La carrera estaba reservada para productos nacidos desde el 1º de julio de 2019 y faltaron a la cita el invicto, y seguro candidato, Che Bellaco y El Valentín Cat, por lo que fueron seis participantes los que salieron a la pista. La cátedra, imprevistamente, inclinó su preferencia por The Best Hit ($2.10), en tanto que también defendieron muchos boletos Don Kazako ($2.15) y Tex For Sale ($4.25).

Trasladado el pleito a la pista, Don Kazako no dejó dudas en su desplazamiento para postergar con comodidad a sus rivales. El conducido por el jockey William Pereyra logró su tercer triunfo en 10 salidas y segundo de corte jerárquico. El descendiente de Long Island Song empleó el regular registro de 1m12s 88/100 para los 1.200 metros de pista húmeda, con la particularidad que a pesar de ser entrenado en San Isidro, sus últimas seis participaciones fueron en esta pista.

Ordenada la suelta, el favorito aprovechando el cajón n° 1 fue el más presto en partir, en detrimento de Tex For Sale y Don Kazako, de tal manera que formalizada la carrera The Best Hit estiró a cuerpo y medio la ventaja a Tex For Sale, en tanto que a medio largo corría Don Kazako, escalonándose luego Valor Prohibido, Fancy Model y Tengo Full. Descontados los primeros 400 metros, se juntaron pugnando por la vanguardia, The Best Hit, Tex For Sale y Don Kazako, mientras que cuatro largos detrás venía Tengo Full, con Fancy Model accionando por afuera.

De esa forma descontaron la recta de enfrente y el ingreso a la elipse de la calle 41 mostró a los tres nombrados en franca lucha por la delantera, mientras que por afuera buscaba progresar Fancy Model. Promediando la curva se mantenía la lucha por la delantera dando la impresión que entre ellos estaría el ganador de la competencia.

Tex For Sale entró a la recta con pequeña ventaja sobre Don Kazako, en tanto iba perdiendo acción el favorito por los palos. En el trayecto hacia la definición, Don Kazako dominó a su rival y a partir de los 150 metros finales, el defensor de las sedas San Benito fue escapándose hasta finalmente cruzar el disco con cuatro cuerpos de ventaja sobre Tex For Sale, y de atropellada Fancy Model, se adueñaba del tercer lugar.

El ganador empleó estos parciales: 23s 77/100 para los primeros 400 metros y 46s 75/100 para los 800 metros.