Chirola prueba para el comienzo del 2023

El plantel Tripero continúa con la tercera semana de entrenamientos. En víspera de jugar lo que sería el último amistoso de pretemporada (el del viernes contra Alvarado está en duda) mañana contra el Montevideo City Torque, Sebastián Romero sigue probando los dos esquemas que tiene en mente con 12 nombres. En la mañana de ayer, el Lobo volvió a tener doble turno matutino en Estancia Chica como sucedió el lunes con una parte física, un parate y luego otra hora con pelota, donde hubo tres bloques de fútbol y allí el cuerpo técnico fue metiendo mano.

Allí puso el 11 que salió al segundo tiempo del primer amistoso contra Instituto, dando muestras que el primer equipo no lo dejó del todo conforme. Contra la Gloria, los que comenzaron el partido fueron: Durso; Enrique, Morales, Mastrangelo, Melluso; Miramon, Lescano, Muro; Domínguez, Sosa y Soldano. Sin embargo, en el entretiempo entró Eric Ramírez por Alan Lescano para pasar a una especia de 4-2-3-1 con el Perla de enganche, aunque también podría ser un 4-4-2 compartiendo delantera con Franco Soldano.

Como en el segundo tiempo contra los cordobeses, cambió un poco la cara el equipo en ataque. Ayer por la mañana, Chirola probó con ese 11 con la inclusión de Ramírez en el equipo. De esta manera, la formación fue la siguiente: Durso, Enrique, Morales, Mastrangelo, Melluso; Muro, Miramón; Sosa, Ramírez, Domínguez; Soldano.

Con este panorama, el cuerpo técnico albiazul tiene dos esquemas y 12 nombres para seguir probando mañana contra el equipo uruguayo y tratar de decidirlo para trabajarlo de lleno antes del debut contra Vélez el viernes 27 de enero a las 21:30 en el José Amalfitani. Hoy seguirán las actividades en Abasto con el último día de doble turno por la mañana, aunque con una pequeña baja de cargas ya que el amistoso contra City Torque será de 80 minutos, 20 más de lo que se jugó contra Instituto la semana pasada.

La pretemporada tendrá su fin oficial el sábado por la mañana y desde Gimnasia esperan la respuesta de Alvarado para el día de hoy, respecto a si el equipo marplatense finalmente vendrá o no a disputar el amistoso que estaba pactado para el viernes a las 17:30 en Estancia Chica como última prueba para el Mens Sana.

Mañana será amistoso con público

En el tercer partido de pretemporada para Gimnasia, los socios y socias del cuadro albiazul podrán presenciar por primera vez un partido del elenco dirigido por Sebastián Romero. De manera gratuita, presentando el carnet en la entrada principal los asociados podrán acceder al predio para ir hasta la cancha 2 (al lado del Campus) y mirar los dos encuentros de 80 minutos cada uno que va a jugar el Lobo contra Montevideo City Torque.

Además de esto, se utilizará el espacio detrás de la cancha 1 para dejar los automóviles e ingresar caminando al predio de Estancia Chica. Aquellos que no presenten su carnet no podrán pasar para ver el partido, ya que no se cobrará entrada a los no socios. El ingreso será exclusivamente por la calle 502.

Se empieza a definir el futuro de varios

Estando en la tercera semana de pretemporada y después de dos amistosos, en estos días se va a definir el futuro de algunos jugadores de Gimnasia. Esto será así luego de varias charlas entre Mariano Cowen y Sebastián Romero para que a la brevedad y antes del comienzo del torneo, se defina quiénes podrían bajar a Reserva (al menos a jugar con la categoría de Lucas Lobos) o quiénes tendrán la libertad de irse a préstamo para tener minutos.

Actualmente hay más de 40 jugadores en el plantel y la idea es tener alrededor de 30. Además, desde la CD y CT buscarán ofrecer a los jugadores a Primera Nacional o B Metro para tener competitividad y hacerles un seguimiento para ver cuando vuelvan al Lobo en seis meses, un año o lo que dure el préstamo. Uno de los equipos que pica en punta para tener algunos de estos futbolistas es Villa San Carlos, con Leandro Martini a la cabeza como entrenador.