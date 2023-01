Ascacibar volvió a ser Pincha

Santiago Ascacibar regresó a Estudiantes y publicó un emotivo video en sus redes sociales.

Ya es un hecho, el "Rusito" volvió al Pincha para tener una segunda etapa en el club que lo vio nacer y en donde dio sus primeros pasos allá por 2006. Luego de llegar a Europa y jugar en la liga alemana para el VfB Stuttgart y el Hertha BSC, como así también para el Cremonese en Italia, Ascacibar vuelve para vestir la camiseta del club de sus amores despues de su partida en 2017.

Con mucha alegría, Santiago compartió un emotivo video en sus redes sociales junto con la frase "Vuelvo a casa" y en se ven diferentes momentos de su etapa en Estudiantes.

En el relato, el "Ruso" afirmó: "A veces pienso y me veo en el año 2006, donde todo comenzó. Recuerdo los entrenamientos de chiquito, todo ese amor puro de divertirme jugando a la pelota, con mis compañeros y amigos". Por otro lado, recordó la "primera vez que nos avisaron que íbamos a viajar a Malasia a jugar un torneo. Ese sueño de poder debutar en Primera División con los colores más lindos de todos. Me sigue viniendo ese recuerdo de todos cantando: 'Olé, olé, Ruso, Ruso'".

"Jamás en vida me voy a olvidar los mensajes que me siguen mandando con tanto cariño, que sin importar el lugar o momento me sacan una sonrisa" se mostró agradecido el futbolista, que concluyó: "Ahora miro hacia adelante y están todos ustedes: Simplemente agradecerles a toda la gente del Pincha. ¡Dale que vuelvo a casa!".