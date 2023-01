“Este triunfo lo venía buscando hace mucho, soy el más feliz del mundo”

Hay quienes dicen que si deseas algo con intensidad, y trabajas duro en consecuencia, tarde o temprano se termina dando. Histórico triunfo para Tomás Etcheverry (79°) en el Abierto de Australia 2023. El platense, que no había ganado nunca en un torneo de Grand Slam, consiguió la tan ansiada victoria en su debut ante Gregoire Barrere (88°). A horas de su duelo por segunda ronda ante el italiano Jannik Sinner (16°), el “Retu” habló en exclusiva con diario Hoy.

Tras empezar perdiendo el primer set, el joven de 23 años supo reponerse del mal inicio y dio vuelta las acciones para superar al francés por 3-6, 6-3, 6-4 y 6-4. En el transcurso del partido, Etcheverry consiguió romper cuatro veces el saque a su oponente, logró un 68% de efectividad en el primer servicio, cometió una doble falta y se hizo con el 72% de los puntos al saque.

“La verdad que todavía no lo puedo creer. Lo venía buscando desde hace mucho. Mantuve un juego agresivo. Este triunfo es para mi hermana que desde arriba me ayuda”, comentó Etcheverry.

Consultado sobre la experiencia de participar en otro major, el hincha del Lobo señaló: “Estar en otro Grand Slam te genera muchas expectativas. El Australian Open 2023 es mi quinta participación en un major, ahora desde el main draw. Compartir la experiencia con los mejores jugadores del mundo es algo único, sin dudas te mejora en todo sentido”.

Etcheverry también se refirió a la forma de encarar la preparación con su equipo: “La preparación se basó en adaptar nuestro juego al cemento, buscando ser más agresivo. Nosotros estamos más acostumbrados al polvo de ladrillo, acá tenés que adaptarte rápidamente a una superficie rápida y ante jugadores de élite”.

Por último, el “Retu” habló sobre su participación en la United Cup y la expectativa por alguna posible citación a la Copa Davis: “Tuve la experiencia de disputar la United Cup y me llevé buenas sensaciones. Compartir equipo con los chicos y las chicas de Argentina fue muy lindo. No sé cuando llegará el salto para integrar la plantilla de Copa Davis, pero por lo pronto seguir mejorando a la espera de una oportunidad. Cuando me necesiten, quiero estar al 100%. Por lo pronto, estar tranquilo y seguir trabajando como el primer día”.

El saludo de Gimnasia para Tomás

Se sabe que Etcheverry es fanático del Lobo. De hecho, hace poco tuvo un merecido reconocimiento en el estadio Juan Carmelo Zerillo con el público Tripero presente. En las últimas horas, el club utilizó sus redes sociales oficiales para felicitar al joven tenista: “¡Felicitaciones

@tometcheverry por tu primer triunfo en Grand Slam! Estamos orgullosos de vos Tomi”.