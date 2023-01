Boca cerró a su primer refuerzo

Mientras el plantel dirigido por Hugo Ibarra se encuentra en Abu Dabi para disputar este viernes la Supercopa Internacional contra Racing, la dirigencia xeneize abrochó al primer refuerzo de la temporada: Bruno Valdez.

Se trata de un defensor central paraguayo de 30 años que viene de quedar libre del América de México y que luego de realizarse la revisión médica firmó contrato con el club de La Ribera.

Posterior a eso, y alrededor de las 18 hs, se presentó ante la prensa para dar las primeras declaraciones como jugador de Boca. Junto a "Chicho "Serna y el presidente Jorge Amor Ameal, el flamante refuerzo afirmó : "Tenía el deseo de venir a un club grande como Boca. Estoy agradecido con toda la gente por el recibimiento. Trabajaré para estar a la altura de lo que es el club".

Asimismo, Valdez habló del momento en que tuvo la oportunidad de venir al Xeneize: "Recibí al llamada de la institución y la primera que se me ocurrió llamar fue a Oscar que me ayudó a tomar la decisión. Me habló bien del club, me dijo que me iban a recibir con los brazos abiertos. Hay un grupo humano muy bueno y eso me ayudó a tomar la decisión".

Por otro lado, habló de sus cualidades futbolísticas y sostuvo: "La única promesa es de sacrificio, compañerismo. Me gusta tener la pelota, salir jugando, marcar goles, eso es mi fútbol. Jugar bien con la pelota. Y cuando hay que meter, para guardar el resultado".

A su vez, declaró como se siente fisicamente en este momento : "Estoy para jugar mañana. Vine a hacer la pretemporada con el club, estaba para jugar la primera fecha pero el club tenía exceso de extranjeros, por eso tomaron la decisión".

En su equipo anterior, América de México, logró convertir 27 goles en 227 partidos, convirtiendose en el defensor extranjero con más goles en el club, y ahora buscará repetir sus actuaciones en los tres años (hasta el 2025) de contrato que firmó con la institución boquense.