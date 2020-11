¿Cómo sigue Tobio en Estudiantes?

Todavía no se cumplió una semana del accidente que involucró a Fernando Tobio en la zona de La Matanza. Sin embargo, el caso del jugador parece haber quedado en un segundo plano entre las declaraciones que hizo el técnico Desábato el jueves y otros casos mediáticos que ganaron protagonismo público en la ciudad.

Pero, ¿cómo sigue la situación procesal y deportiva del defensor? Según le detalló un reconocido abogado penalista de La Plata a El Clásico, todo estaba sujeto al resultado de las pericias y los estudios del alcohol en sangre que tendrían que haberse conocido esta semana.

Desde la Secretaría Técnica del Pincha le confirmaron a este diario el jueves que “los resultados aún no habían llegado”, pero por lo bajo suena firme la teoría de no embarrar más la cancha y dejar actuar a la Justicia. Tan es así, que desde el club inicialmente no querían pronunciarse sobre la situación hasta que tuvieran todos los elementos y más detalles sobre el caso.

Sin embargo, la institución rompió el silencio y emitió un breve comunicado. En el mismo informó que el exjugador de Boca iba a continuar trabajando junto al plantel, en tanto la causa siga abierta en la Justicia. “Encontrándose abierta una causa judicial, mientras la misma avance con sus trámites de rigor, el jugador se presentará a los entrenamientos que realizará el plantel profesional”, detalló Estudiantes en su página oficial.

Al mismo tiempo, está claro que si realmente Tobio hubiera manejado borracho al momento de protagonizar el choque, en el cual murió una mujer de 83 años en La Matanza, el fiscal que intervino en la causa debió haber pedido su detención. Algo que por el momento no pasó, ya que el jugador hasta ayer se entrenó con sus compañeros.

Tal cual sucedió el domingo pasado (jornada donde ocurrió el accidente), en los últimos días miembros del Departamento de Fútbol del León tomaron contacto con el futbolista para conocer de primera mano qué fue lo que sucedió en el choque y si efectivamente se encontraba en estado alcoholizado al momento del incidente. Al igual que no se conocen los detalles de dichas conversaciones, tampoco se sabe el resultado del dosaje (prueba que mide la presencia de alcohol o drogas en el organismo).

De esta manera, tanto Tobio como el remisero quedaron imputados por “homicidio culposo”, a la espera de que la Justicia avance en la investigación.