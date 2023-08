Con aires renovados, Gimnasia comenzó la pretemporada

Luego de las elecciones, el socio de Gimnasia sabía que no iba a ser un semestre sencillo. Con varias figuras que siguieron su carrera en otros equipos, un técnico que daría sus primeros pasos y un plantel repleto de juveniles sin experiencia, el panorama para la triple competencia no era el mejor. Y si bien no fue sencillo, el Lobo dio batalla: finalizó en mitad de tabla de la Liga Profesional, se mantuvo con vida hasta la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y gracias a Chirola Romero logró potenciar a varias pibes.

En la jornada de ayer y tras una semana de licencia, el conjunto albiazul comenzó la pretemporada con doble turno y dio inicio al semestre que lo tendrá participando en la Copa de la Liga. Tanto el cuerpo técnico como los futbolistas se quedarán concentrados en la Casona Emir Venturino. Pablo De Blasis y Lucas “Pata” Castro fueron las “caras nuevas”, mientras que la presencia de Cristian Tarragona se tomó casi como un refuerzo más. Ignacio Miramón, que continuará su carrera en el Lille de Francia, fue despedido por sus compañeros en redes sociales.

Dentro de lo que fue el entrenamiento matutino en esta nueva etapa, la práctica contó con un bloque largo de activación física a cargo del preparador físico Diego Gómez.

Luego del almuerzo y un pequeño descanso, el grupo albiazul regresó a las canchas de Estancia Chica para comenzar el segundo turno. Según informaron desde el área de prensa del club, tanto hoy como el jueves y el viernes se repetirá la modalidad de trabajo, mientras que mañana y el sábado habrá un solo turno.

Llegó el día: presentan al Pata Castro

Así como sucedió con Pablo De Blasis, el hincha del Lobo recibió otra grata noticia para comenzar la semana. Luego de varias idas y vueltas, Lucas Castro regresó al club de sus amores. Pasado el mediodía, el experimentado volante realizó la revisión médica, firmó el contrato y luego fue directo a la concentración con sus compañeros. A los 34 años, el Pata buscará dentro de la cancha devolverle algo a la institución que lo formó. Si bien todavía no se hizo oficial, Castro habría firmado por 18 meses. Desde las 12:30, el jugador será presentado oficialmente en conferencia de prensa en Estancia Chica.

Los números de la venta de Miramón

Tal cual venía adelantando este multimedio, Ignacio Miramón tenía los días contados en Gimnasia. El volante central había dejado en claro que quería continuar su carrera en el fútbol europeo y por eso los dirigentes comenzaron a escuchar ofertas. El Lille se mostró interesado desde el primer momento y luego de varias ofertas, logró quedarse con el jugador.

Según dejó trascender la CD albiazul, el acuerdo de palabra con el conjunto de Francia consta de la venta del 100% del pase a cambio de 8.000.000 de dólares con una plusvalía a futuro del 15%. Ya comenzó el intercambio de papeles y la documentación necesaria para llevar adelante la operación. Una vez realizado esto, sumado a la forma de pago, Miramón viajará hacia Francia para cumplir con la revisión médica y firmar su contrato.