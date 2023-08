El Lobo pone primera en Abasto

Después de una semana libre, a partir de las 10:00 se retomarán nuevamente las actividades en Abasto porque Gimnasia comenzará lo que serán pocos días, pero intensos, de pretemporada para lo que será la Copa de la Liga que tendrá su inicio en dos semanas. Por eso mismo será poco tiempo y se espera que lo intenso sea esta semana con varios dobles turnos, aunque la realidad es que habrá unas cargas más intensas pero como solo hubo una semana de descanso no hay necesidad de hacer una carga tan extensa y físicamente dura como se suele hacer en el verano.

Ya con Pablo De Blasis entrenando hace algunas semanas, obviamente el mediocampista estará presente pero también se espera la presencia de Lucas Castro, quien hoy, después de llegar a un acuerdo hace unos días, firmará su contrato por 18 meses con el Lobo. De esta manera, la firma del vínculo se podría dar en Estancia Chica como sucedió con De Blasis y que el Pata se entrene bajo las órdenes de Sebastián Romero o al menos el ex-Huracán que conozca a sus nuevos compañeros y ya mañana sí comenzar a trabajar para volver a ponerse la camiseta albiazul.

En cuanto al plantel de Chirola, no terminó con ningún jugador lesionado la Liga Profesional pero no estarán los mismos que en el último entrenamiento antes de enfrentar a Platense. Además de Matías Melluso, que se había despedido en esa semana, tampoco estará Alan Lescano mientras que la idea es que Ignacio Miramón se despida de los compañeros lo antes posible por su principio de acuerdo para ser transferido al Lille y que no le suceda nada imprevisto.

Por su parte, a pesar de los rumores con Talleres (que tomará la decisión final durante esta semana) Guillermo Enrique estará presente en Abasto para continuar entrenando mientras espera qué sucederá con su futuro. A pesar de algunos rumores en Córdoba de que el fin de semana iba a estar sometiéndose a la revisión médica, el lateral derecho nunca fue comunicado de un acuerdo total para la transferencia y estuvo hasta el sábado en su Corrientes natal junto a su familia.

Jornada positiva en Abasto

Durante la tarde de ayer, las juveniles del femenino de Gimnasia enfrentaron al Porvenir por la fecha 12 del torneo, donde fue una gran jornada para las pibas albiazules que se quedaron con los tres triunfos, cosechando así 9 de 9 puntos posibles. La Sub-14 ganó 1-0 con gol de Zaira Montenegro; la Sub-31 lo hizo por 3-1 gracias a Katerina Rainer y un doblete de Dahiana Cantero, mientras que en el último turno, la Sub-19 se impuso por 2-1 con tantos de Paulina Vázquez y Julieta Areco. Así, fue una tarde positiva en Estancia Chica y la semana que viene las tres divisiones enfrentarán a Belgrano, haciéndolo nuevamente en Abasto.

Resultados:

Sub-14: 1-0 (Montenegro)

Sub-16: 3-1 (Cantero x2 y Rainer)

Sub-19: 2-1 (Vázquez y Areco)