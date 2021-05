Con doblete de Mahrez, Manchester City superó a PSG y avanzó a la final de la Champions

Esta tarde, Manchester City consolidó la victoria lograda durante la semana pasada en París ante el local. Bajo la nieve y luego bajo la lluvia de una noche helada, Manchester City jugará por primera vez en su historia la final de la Liga de Campeones.

Con un gran nivel del argelino Riyad Mahrez, el equipo local venció con superioridad y merecimiento al equipo parisino dirigido por el argentino Mauricio Pochettino. En Paris Saint Germain estuvieron los argentinos Mauro Icardi, Leandro Paredes y Angel Di María, que salió expulsado.

Los goles de esta jornada llegaron en los pies de Mahrez a los 10 minutos de la primera etapa y a los 18 minutos del complemento. Cabe recordar que en el partido de ida el atacante ya había convertido en la victoria 3 a 1.

Por otro lado, en PSG se vio a un deslucido Neymar que no generó un verdadero peligro en el arco defendido por su compatriota Ederson, al igual que el argentino Mauro Icardi, que no tuvo un buen partido. Mbappe viajó con el plantel, pero no disputó un solo minuto del encuentro por una molestia muscular.

Minutos antes del final, el histórico jugador de Manchester City, Sergio Agüero, ingresó para jugar uno de sus últimos partidos con el equipo luego de anunciar su salida hace algunas semanas.

La final de la Liga de Campeones se jugará el sábado 29 de mayo en el estadio Olímpico Ataturk, de Estambul, Turquía.