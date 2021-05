Gallardo explotó de furia en vivo: "Oportunistas y mediocres"

“Escucho a la crítica objetiva con cómo nos miden. Si defendimos mal, y yo acepto que defendimos mal. ¿Definimos mal? Definimos mal. Esa es la crítica objetiva. Pero esa pelotudez de de si hablas o no hablas porque perdiste, es realmente de oportunistas mediocres”, fue lo primero que tuvo para decir el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, en la conferencia convocada por él mismo.

Visiblemente enojado, Gallardo continuó con su aclaración. “No sé quién lo dice. Tal vez ustedes están en más conocimiento que yo de quienes son lo que lo dicen. Y si tendría nombre y apellido le diría: ‘Che, no digas esta pelotudez porque no es así’. Pero bueno, no puede estar dándole de comer a todos por que dicen una pelotudez como esa”, agregó.

Es importante recordar que, en las últimas dos derrotas de los Millonarios por la Copa de la Liga, una en el estadio Monumental frente a San Lorenzo y la de este fin de semana en el Sur ante Banfield, Gallardo prefirió no hablar con los medios luego de los partidos.

Otra de las preguntas que molestaron al DT de River estuvo relacionada a por qué Enzo Pérez es el único volante central de un equipo que viene de disputar cinco encuentros entre las dos competencias en las últimas dos semanas.

“Esa es tu opinión”, le apuntó el Muñeco al periodista Sebastián Srur. “Yo no considero eso. Vos estás dando una opinión y la mía es diferente”, sumó el entrenador en el cruce. “No considero que Enzo Pérez necesite una compañía. ¿Qué es eso? ¿Poner otro volante de marca? Enzo lo venía haciendo bastante bien y se siente mejor estando solo que acompañado en esa faceta, por eso no comparto tu opinión en este caso. Pero está bien. Es tu opinión”, dijo el DT del club de Núñez.

Más allá de analizar sobre los puntos que perdió el equipo en el torneo local y por qué les dio descanso a varios titulares, Gallardo también aclaró que no sería un fracaso si su conjunto queda fuera de los cuartos de final.

“No me gusta utilizar esa palabra porque es muy dañina. En el torneo local sería una desilusión no poder clasificar, pero después hay que jugar y dentro de las chances si ganamos nos podemos meter en la etapa final. Hay más morbo de lo que pueda pasar el domingo de lo que tenemos que jugar mañana. Hice mal en contestar la pregunta. Te tendría que haber dicho por qué carajo me hacés esa pregunta del domingo si no me estás preguntando de mañana. Hice mal en contestar. Me enganché al pedo. Tal vez tendría que hablar el viernes así me preguntas del partido del domingo”, concluyó.