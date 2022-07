Con Palito Pereira en el banco, Cambaceres debuta de local

La “revolución charrúa” comenzó con una victoria, pero el camino es largo y Palito sabe mejor que nadie que las credenciales se renuevan semana a semana. Desde las 15:30, en lo que significará el primer partido de Álvaro Pereira en el 12 de Octubre, Defensores de Cambaceres buscará ratificar lo hecho en el debut e intentará sumar de a tres ante Argentino de Rosario.

El encuentro, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura de Primera D, contará con el arbitraje de Néstor Barrios. Desde la concentración en Regatas, el defensor Iñaki Berterretche dialogó en exclusiva con diario Hoy.

No es común que un defensor convierta tan seguido. El caso de Iñaki, que en 11 partidos que lleva la temporada anotó cuatro goles, no es para nada frecuente. Pero sí muy valioso para el entrenador y el equipo. “El arranque en este torneo fue muy bueno porque mantuvimos el arco en cero y demostramos el equipo duro que queremos ser a lo largo del Clausura. Respecto a la marca goleadora, creo que la clave está en estar confiado de sí mismo. Siempre creer que la pelota va a terminar en la posición que me encuentro yo y ahí tener la tranquilidad para definir lo mejor posible”, comentó el lateral del Rojo.

Consultado sobre el arribo de Palito Pereira a la institución, Berterretche explicó: “El día a día con Álvaro es bueno porque siempre trata de aconsejarnos y darnos su punto de vista en base a su experiencia. Nosotros siempre tratamos de escucharlo y poner en práctica esas cosas para poder mejorar en lo individual y lo grupal. Siempre es un plus para el jugador ser dirigido por alguien que tiene esta gran trayectoria en el fútbol y hay que aprovecharla al máximo”.

Pensando en el partido de esta tarde, Cambaceres buscará aprovechar el envión anímico por el que esta atravesando, mientras que los rosarinos intentarán recuperarse. Esto se debe a que en el debut cayeron 3 a 0 ante Lugano y sufrieron tres expulsiones.

Por último, el defensor del Rojo fue claro a la hora de hablar de objetivos: “Venimos haciendo bien las cosas hace 2 años y creemos que corrigiendo varios errores del Apertura somos grandes candidatos para ganar esta parte de la temporada y poder lograr una final por el ascenso”.