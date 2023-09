Con varias cosas en juego, se juega la tercera fecha en la Copa de la Liga

Hoy comienza una nueva fecha de la Copa de la Liga Profesional. Y, como no podía ser de otra manera en el fútbol argentino, en todos los partidos se jugará por algo importante. La lucha por empezar a liderar en cada grupo, el ingreso a las copas internacionales del año próximo y, por si fuera poco, la áspera pelea por la permanencia, con muchos equipos de peso involucrados, entre ellos Gimnasia y Esgrima La Plata.

El viernes comenzará con Central Córdoba vs. Platense. Justamente, uno de los encuentros con equipos que intentan conservar la categoría. Ya durante la jornada de mañana, continuando con esa misma lucha, se desarrollarán otros cotejos con más que tres puntos en juego: Gimnasia vs. Independiente en La Plata, Huracán vs. Colón en el Ducó. Vélez, que también necesita sumar y sumar, recibirá al River de Demichelis, que viene de golear a Barracas Central y quiere volver a ganar de visitante (uno de los últimos 12 jugando fuera de casa). Además: Belgrano vs. Newell's y Lanús vs. Godoy Cruz.

El domingo se jugarán seis partidos. Sí, un día bien cargado. Desde las 14 hasta casi las 23. Instituto vs. Banfield por la tabla de abajo; el entonado Defensa (semifinalista de la Sudamericana) recibiendo a Sarmiento, que viene de ganarle a Boca; Central vs. Talleres, Argentinos Juniors (ya sin Gabriel Milito) contra Atlético Tucumán.

En esa misma jornada, Boca lo hará con Tigre en la Bombonera tras avanzar a las semifinales de la Libertadores. Y en el Matador debutará Lucas Pusineri como DT. Cerrando el día, Racing, golpeado por el resultado en contra en la Copa, irá en Avellaneda contra Estudiantes, eliminado de la Sudamericana hace unos días.

Ya durante el lunes, Barracas Central hará de local ante un muy necesitado Arsenal (último en promedios y en tabla anual) y Unión jugará en Santa Fe contra San Lorenzo, que viene de avanzar en la Copa Argentina.