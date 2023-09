“Jugaremos un partido duro en una cancha con una racha adversa”

Después del debut con victoria frente a Talleres en el Libertadores de América, ahora Independiente visitará a Gimnasia en el Juan Carmelo Zerillo mañana a las 15. Esta será la primera salida de Carlos Tévez, por lo que se verá qué plantea el nuevo entrenador en este duelo trascendental por el descenso en la tabla anual.

Justamente en cuanto a esta visita al Bosque, el Apache afirmó la dificultad que tendrá el encuentro por lo que se juegan los dos equipos, pero también habló sobre la racha adversa que tiene el Rojo en La Plata y contra el Lobo: “Gimnasia será un partido duro desde el primer minuto, Independiente no gana hace mucho allá y es otra final que tenemos que jugar, no tengo el equipo todavía. Hay que seguir luchando, acá si perdés un partido es una crisis y si ganás sos el mejor, debemos encontrar un equilibrio”.

Además, agregó: “No podemos mirar primero al rival sin tener en claro a lo que jugamos nosotros. Me baso en que mi equipo presione bien, gane confianza y después mire a los rivales. Yo digo siempre la verdad, voy de frente con el jugador porque a mi me gustaba la sinceridad cuando estaba del lado de ellos”. Con respecto a los objetivos que tiene con el Rey de Copas en este inicio de la Copa de la Liga, Tévez fue muy optimista: “La idea es pelear arriba el torneo, recién van dos partidos, ganamos uno y perdimos uno. A medida que va pasando el tiempo uno va viendo para qué está, nosotros nos preparamos para pelear y el grupo sabe eso”.

Por último, el ex-Boca no confirmó el equipo y mantendrá el misterio hasta la práctica de hoy, que será la última, pero también habló sobre el mercado de pases, donde afirmó que Julio Buffarini y Franco Toloza llegaron por pedido de él, no así el delantero Francisco Bonfiglio, y lo complicada que está la negociación por Mingo Blanco: “Lo de Blanco lo agarré con la negociación avanzada. Bienvenido sea, pero prioricé a Buffarini y Toloza por una cuestión de posiciones. A Bonfiglio yo no lo pedí, si se suma calculo que no será al plantel profesional, es una cuestión de la dirigencia”.

De esta manera, tras la conferencia Independiente cerró el mercado de pases con las llegadas de Buffarini, Toloza y Bonfiglio, mientras que el sueño del regreso de Blanco no se pudo dar. Así, finalmente llegaron los tres mencionados anteriormente, Federico Mancuello, Mauricio Isla, Alexis Canelo y Felipe Aguilar para un total de siete caras nuevas. En cuanto al 11, hoy Tévez dará el probable que igualmente no tendría muchas modificaciones respecto al que viene de ganarle al Fortín.