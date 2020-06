Conmebol dio un ultimátum a la Argentina: “No podemos estar esperando a un país”

El director de Desarrollo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Gustavo Belloso, confirmó en las últimas horas de que la Copa Libertadores volverá a jugarse en Sudamérica a partir de septiembre. Además se mostró inflexible con la chance de tener que esperar eventualmente a los equipos argentinos, país en donde la postura adoptada por las medidas de aislamiento por el coronavirus son extremas.

“Por datos que tenemos, pensamos que en septiembre podríamos estar compitiendo en toda Sudamérica. Los especialistas nos dicen que podría ser que en agosto ya no haya más picos de contagios, y tenemos todo listo para jugar en los últimos días de agosto o septiembre”, sostuvo el exdelantero argentino, quien ocupa un cargo muy importante en la Confederación Sudamericana, tras haberse aprobado los protocolos para que los equipos puedan viajar y manejarse en el interior de los aeropuertos del continente.

En este contexto, teniendo en cuenta que todavía no todos los países volvieron a los entrenamientos y en la Argentina todavía no hay ni una fecha establecida para que eso suceda, Belloso comentó: “El protocolo nuestro es que cada equipo va a tener que tener 15 días entrenando. Lamentablemente no podemos esperar a un país por situaciones que son extradeportivas, de política u organización. Al torneo lo hace grande que juegan los diez países y esperamos ansiosamente que participen los diez. Si algún país no puede jugar, veremos la posibilidad de que jueguen en otro lado”, indicó.

Esta situación pone a la AFA contra la espada y la pared, teniendo en cuenta que la semana pasada Claudio Tapia se intentó alinear con el Gobierno nacional, luego de que Alberto Fernández intentara incluir nuevamente a Luis Segura (extitular de la AFA tras la muerte de Grondona) como un interventor implícito de la Asociación del Fútbol Argentino por no estar de acuerdo con la manera que se están manejando las cosas en el país.

Belloso, además, aseguró que por ahora no piensan en cambiar de formato para la fase final de la Copa Libertadores, como por ejemplo hizo la Champions League cambiando los duelos ida y vuelta, por definiciones a un partido. “Si hay que terminar en el final de diciembre o en enero, no va a haber problema. Lo podemos estirar y le tenemos que dar lugar a los campeonatos locales”, indicó en contacto con el canal TyC Sports.

Cabe señalar que los equipos argentinos que defienden el honor deportivo de la Argentina en el máximo certamen continental son los que más están preocupados por esta situación, ya que como aclaró el entrenador de River Marcelo Gallardo se encuentran en desventaja deportiva.

Gallardo quiere empezar a entrenar ya. La AFA no lo deja y desde la Conmebol están diciendo que no van a esperar más allá de septiembre a los equipos, que para empezar a jugar en esa fecha de forma inevitable deberían comenzarán a trabajar en las prácticas a finales de julio o comienzos de agosto.

Rebelión interna en la AFA

Ante las posturas que tomaron Claudio Tapia, Marcelo Gallardo y la Conmebol, en las últimas horas se desarrolló una reunión vía Zoom entre los directivos de los equipos del fútbol argentino. En ese encuentro no hubo consenso, sobraron los reproches y hubo acaloradas críticas hacia la decisión de Tapia, que va en contra de los futbolistas y de los equipos que están jugando la Libertadores, representando a la Argentina.

Lo cierto es que en las próximas horas se aprobará el protocolo para que los jugadores puedan volver a entrenar, en un principio con grupos de a seis futbolistas. La fecha de regreso estará sujeta a cuándo se decida volver al menos a la tercera fase de aislamiento en el AMBA, que se estima será a mediados del mes que viene.

Una opción, como tardía, sería la fecha del 18 de agosto, pero todos apuestan a que los entrenamientos colectivos regresen un mes antes de esa fecha en el país.

A todo esto, los jugadores no descartan impulsar una nueva reunión entre ellos para meter presión, teniendo en cuenta que tampoco pretenden pasar mucho tiempo trabajando de manera aislada en sus respectivos hogares.

Por otro lado, se confirmó que tanto Claudio “Chiqui” Tapia como Marcelo Tinelli no quieren tensar más la relación con el Gobierno nacional, y están haciendo lo posible para convencer a las instituciones y tratar de mantener a todos calmados y contentos, algo que por ahora está lejos de concretarse en la Asociación del Fútbol Argentino.