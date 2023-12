Córdoba o Lanús, esa es la cuestión

Mientras el plantel profesional de Estudiantes de La Plata disfruta de un fin de semana de licencia, sin entrenamientos, en una decisión tomada por el cuerpo técnico comandado por Eduardo Domínguez, el mundo albirrojo se pregunta dónde se jugará la final de la Copa Argentina ante Defensa y Justicia. Ya metidos en diciembre y sin certezas de cuál será el día, la hora y principalmente el escenario del compromiso más importante de los últimos años para el elenco pincharrata.

Según pudo saber El Clásico la intención de los dirigentes del conjunto albirrojo es la de que el partido se desarrolle en la provincia de Buenos Aires, con la cancha de Lanús como escenario elegido ante la negativa del municipio de Avellaneda de recibir público visitante, o en realidad ambas hinchadas, en la cancha de Racing Club, otro espacio que era del gusto y preferencia de los hombres de la CD platense.

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte dio el visto bueno para que el choque entre el Pincha y el Halcón sea en el Néstor Díaz Pérez, pero antes del domingo 10 de diciembre, momento donde será el recambio de autoridades a nivel nacional, provincial y ­municipal.

No obstante, la decisión de los organizadores es jugar el partido entre el 12 y el 13 de diciembre, por lo que es prácticamente imposible que sea en nuestra provincia, ya que habrá un nuevo titular de Aprevide y de diferentes organismos de seguridad, sin tener una transición para el puesto.

Así las cosas, la Copa Argentina deberá trasladarse al interior, donde en las últimas horas empezó a cobrar fuertemente la información de que el Mario Alberto Kempes de Córdoba podría recibir el juego entre el León y los de Florencio Varela. Es más, hombres de la televisión fueron notificados de que se vayan preparando ya que la final se jugaría en suelo cordobés, en la fecha mencionada anteriormente, por lo que este dato no es menor, pese al empuje que están haciendo tanto Estudiantes como Defensa.

Vuelta el lunes

El grupo superior de jugadores de Estudiantes estará volviendo a las prácticas recién mañana, a la espera del choque por Copa Argentina, con la posibilidad de que Santiago Ascacibar sea uno más en los trabajos con el plantel.

El Pato Testa se emocionó en redes

Uno de los grandes defensores que tuvo Estudiantes de La Plata en la década del 2000, como Leandro Testa, mostró toda su emoción en su cuenta personal de Instagram, al oficializarse que será el ayudante de campo de Jonathan Schunke en la dirección técnica de la Reserva, en la primera experiencia del Vikingo como director técnico tras su retiro del fútbol.

“¡Cerrando una hermosa etapa que duró 8 años y que jamás imaginé que me haría tan feliz! Muy agradecido a cada compañero que me ayudó a crecer y se aguantó mis exigencias y mis fastidios. Sobre todo, a cada chico que me enseñó día a día, desde aquella 2001 hasta esta 2007”, expresó Pato.

“Se cierra una puerta hermosa y se abre otra por suerte en el mismo club, al cual estoy muy agradecido. Vamos por nuevas experiencias y aprendizajes, siempre con la humildad y el compromiso como bandera. Mil gracias a todos”, cerró.