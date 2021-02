“Cuando subo a pelear pienso en los soldados de Malvinas”

La historia de Laureano Staropoli es, como la de muchos, una historia de sacrificios. Desde muy joven comenzó a trabajar para poder costearse los entrenamientos y los complejos vitamínicos. Fue repartidor, repositor en un supermercado y se­guridad en una empresa privada.

Luego ingresó en la Policía donde trabajaba de sol a sombra para sumar unos pesos más, mientras entrenaba con el poco tiempo y físico que le quedaba. Con perseverancia, accedió a entrenar en la laureada academia Chute Box de Brasil y con 25 años se convirtió en el quinto luchador nacional en participar en la UFC.

En exclusiva con diario Hoy desde Brasil, “Pepi” habló de sus orígenes, compartió sus sueños y sobre todo recordó a su querida ciudad.

—¿En qué momento te diste cuenta que las MMA eran lo que querías para tu vida?

—A los 17 años vi un documental donde mostraban cómo eran las peleas en la jaula y quedé enamorado desde un primer momento. Me acuerdo que dije Yo de grande quiero hacer esto y ahí me puse a averiguar dónde podía entrenar. Así llegué al centro de entrenamiento Invictus, con la idea clara de que quería ser un profesional de las Artes Marciales Mixtas.

—¿Cómo recordás ese heroico debut en la UFC ante Hector Aldana?

—Hasta la fecha la pelea con Aldana fue mi mejor combate, desde lo deportivo y también por el contexto: mi primer evento en la Argentina, mi debut en UFC, lograr la victoria y el bonus de la noche, creo que ni el cielo se debe sentir tan bien como esa noche. Un show único.

—¿Cómo fue el regreso al octágono pospandemia?

—Fue raro el regreso porque no había gente, el entrenamiento fue diferente y la preparación también cambió en comparación a la normalidad. Lo positivo es que así y todo pude competir.

—Muchas veces hacemos hincapié en el entrenamiento físico y la preparación lógica para un deporte tan exigente, pero ¿cuánto hay que trabajar en el factor psicológico?

—El factor psicológico es un 70% a la hora de pelear, podés estar muy bien físicamente y técnicamente pero si no estás bien de la cabeza vas a tener un mal día. La cabeza se debe trabajar igual o incluso más que la parte física.

—Tuviste palabras muy emotivas con Maradona en el día de su fallecimiento. ¿Qué significó Diego en tu vida?

—Yo nací en 1993 así que no pude verlo jugar pero viendo los vídeos me quedaba helado. Me generó una emoción terrible y un orgullo enorme de ser argentino. Viajé por diferentes lugares del mundo y lo primero que te dicen es Maradona. Él nos puso en el mapa a todos nosotros.

—¿Qué mensaje le das a los pibes que sueñan con llegar a la UFC y la vienen peleando desde abajo, como hiciste vos en su momento?

—Les digo que no desistan y que sobre todo sean buenas personas, que piensen en positivo porque así se logran las cosas grandes. No sirve de nada tener pensamientos oscuros y actuar bajo enojo.