¡Vamos arriba, uruguayo!

A la pelota parada y el ADN de Estudiantes se le agregó el “Vamo’ arriba”. La expresión uruguaya que revela euforia y aliento.

Sensaciones que transmitió el equipo del Ruso Zielinski, con Manuel Castro como abanderado en el partido del domingo contra River. El volante por derecha, oriundo de Durazno, Uruguay, abrió las puertas de su casa y dialogó en exclusiva con diario Hoy.

Expresó su alegría por el triunfo agónico ante el Millonario, reveló las razones de su partida a préstamo al Atlanta United y mostró su entusiasmo por el retorno al club.

—Con las revoluciones un poco más bajas y después del éxtasis del triunfo del domingo, ¿cómo viviste la victoria ante River?

—La verdad que muy contento. El domingo costó mucho dormirse por todo lo que fue el partido, por cómo se jugó y la manera de ganar contra el mejor equipo de la Argentina. Fue un gran premio ganar con 10 jugadores y quedarnos con los tres puntos en el último minuto de juego.

—¿Creés que salió lo que les propuso el Ruso durante la semana para este encuentro?

—Sí, preparamos mucho el partido. La pelota parada para nosotros era fundamental. Sabíamos que iba a ser complicado por la manera en la que juega River, pero también sabíamos que en el juego aéreo lo podíamos lastimar porque teníamos buena altura y a ellos les venía costando.

—¿Pudieron adaptarse rápido a lo que pretendía Zielinski de ustedes para este nuevo Estudiantes?

—Sí, la verdad que hemos trabajado mucho durante la pretemporada. Hicimos mucho doble turno y eso ayudó muchísimo a sumar horas para incorporar la idea del Ruso. Nos venimos sintiendo cómodos y por suerte ayer lo demostramos.

—¿Te imaginabas tener esta gran actuación personal en tu regreso al Pincha?

—La verdad que me venía preparando antes y durante la pretemporada. Desde que llegué en enero me mentalicé que quería volver a jugar con esta camiseta. Fue un partido en el que había que meter, ganar las divididas y dejar todo. Por suerte me sentí muy bien y cómodo.

—Estuviste un tiempo fuera del club, pero ayer se vio un cambio muy grande respecto a la actitud que se veía en el equipo del año pasado, ¿lo sentiste así?

—Sí, lo seguía desde Estados Unidos y miré casi todos los partidos de Estudiantes. Fueron momentos complicados para el equipo. Había que cambiar la cara y la actitud, por suerte estuvimos a la altura y lo logramos hacer.

—¿Por qué se dio tu salida a préstamo del club?

—Muchos hinchas me lo preguntaron. Quería minutos y con Milito quizás no los iba a tener. Cuando llegó lo del Atlanta lo vi como algo bueno. Sin embargo, hoy me arrepiento mucho de haberme ido.

—Después de este arranque prometedor, ¿para qué está Estudiantes en el campeonato?

—Es el primer partido y al hincha no hay que prometerle nada. Acá en Estudiantes no hay que prometer, hay que demostrar. Demostrar todos los fines de semana en todos los partidos. Lo que sí le puedo decir al hincha es que como ayer, vamos a esforzarnos al máximo.