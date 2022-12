Del Bosque y Rafael Nadal llenaron de elogios a Lionel Messi

El exentrenador del seleccionado español de fútbol Vicente del Bosque y el tenista Rafael Nadal expresaron hoy su admiración por el rendimiento del crack rosarino Lionel Messi, figura indiscutida del seleccionado argentino, flamante campeón del mundo en Qatar.

"Con tantos años en el fútbol, Messi ha sido el mejor de todos los jugadores que conocí. Por su regularidad y calidad como jugador ha sido impresionante", destacó Del Bosque en una entrevista a Radio Marca de España.

El exseleccionador español campeón del mundo en Sudáfrica 2010 valoró aún más ese logro, teniendo en cuenta que alguna vez buscaron convencer al rosarino para que integrara el plantel europeo.

"Nosotros fuimos campeones del mundo, con muchos jugadores del Barcelona, pero sin Messi. Él hizo temporadas increíbles y aportaba mucho para que su equipo generalmente ganara", apuntó Del Bosque.

El exDT del Real Madrid señaló que Messi mantiene "un gran rendimiento" en su carrera: "Se lesionó muy poco y mantuvo una regularidad que todo el mundo desea, en un punto muy alto".

Por su parte, el tenista exnúmero uno del mundo reveló al diario deportivo As de España cómo vivió el tercer gol de la Argentina ante Francia en la final por el Mundial de Qatar 2022.

"Cuando Messi hizo el tercer gol contra Francia, los ojos se me llenaron de lágrimas. Que alguien tan grande culmine su carrera de esta manera me pareció justo y me emocioné. Que él levantara la Copa del Mundo me hizo feliz", afirmó Rafa Nadal.

(Télam)