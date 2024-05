Del pique a la raya todo fue de Gallows Pole en la 1era

Por GALOPON

Jueves de actividad en el Teatro del Turf del barrio Hipódromo con 12 actos en su cartelera, sin cotejo jerárquico, todos los turnos fueron comunes. El enfrentamiento inicial fue el Premio Amianto (1.000 mts.) donde se impuso, por fin, Gallows Pole, que en su décimo quinto intento se alzó con la victoria dejando en el camino a Leoncino y a Homologado. El triunfo del caballo que lleva como nombre el tema musical de la legendaria banda de rock Led Zeppelin, le dio una alegría al entrenador Juan J. Taborda.

Cotejo reservado para todo caballo de 5 años que no hayan ganado, ocupó el primer turno en la programación y al dejar en blanco el compromiso Barbecue Song, Lord Twister y As de Mestre, fueron de la partida siete competidores; el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Leoncino con un sport de $2.30 sobre las chances de Gallows Pole ($2.50) y de Homologado ($2.50) y entre los tres se devoraron la pizarra. El pleito, de los papeles pasó a la pista, y allí, “donde se ven los pingos”, la victoria fue para Gallows Pole que corrido a la descubierta, inicialmente se aguantó el embate de Rojo Power y luego de Storm Mágico, a los cuales rechazó al pisar la recta y siguió viaje al disco donde contuvo con facilidad los ataques postreros de Leoncino y Homologado, que lucharon mano a mano por la segunda chapa del marcador.

Al abrirse las gateras, Gallows Pole picó con leve ventaja sobre Rojo Power. En tanto detrás buscaban posicionarse Tío Uli, Homologado, Leoncino y Storm Mágico. Ni bien se formalizó la carrera el puntero por nada mantenía a raya a Rojo Power, quedando a un cuerpo Hpmologado, por delante de Leoncino y Night Vital que corrían en la misma línea.

Enseguida encararon el codo de la calle 41 con el puntero firme en su andar sin poder despegarse del debutante Rojo Power, corriendo a un cuerpo por afuera Storm Mágico y luego lo hacía Homologado.

En plena elipse, al puntero no solo se le fue al humo el debutante sino que también se les sumaba Storm Mágico que venía tocando pito, quedando más atrás Homologado y Leoncino. De esta manera completaron la curva y los que venían adelante no cedían ni pedían ventaja, formando un compacto pelotón con promesa de definición mano a mano.

Así, pisaron la recta en un pie de igualdad Gallows Pole, Rojo Power y Stor Mágico, pero bastó que Francisco Lavigna pusiera quinta velocidad para que su conducido saliera disparado rumbo a la sentencia, quedando relegados sus perseguidores en detrimento de Homologado y Leoncino que rebasaron la línea de los nombrados y siguieron luchando pero por el segundo lugar porque Gallows Pole siguió viaje triunfal hasta el disco. En la raya la diferencia del ganador sobre Leoncino fue de cuatro cuerpos, mientras que tercero al hocico se clasificó Homologado.

El ganador se movió en 25s.19/100 para los primeros 400 mts. y 48s.48/100 para los 800 mts. hasta completar 1m.00s.87/100 para los 1.000 mts. de pista normal.

Expectativa por el Remate en conjunto de los haras “Don Florentino” y “La Valkiria”

Con el correr de los días fue creciendo la expectativa en el mundo turf argentino por el tradicional Gran Remate de Otoño que desarrollarán en forma conjunta los prestigiosos haras del interior “Don Florentino” (Córdoba) y “La Valkiria” (Santa Fe), por la calidad de los productos que saldrán a la venta. El mismo tendrá lugar mañana sábado 1º de junio, y será en forma presencial, en las magníficas instalaciones que Don Florentino tiene en la lcalidad de La Francia, Córdoba.

Los dos establecimientos que se unen en esta subasta son cuna de grandes campeones, por eso se han recibido hasta ofertas del exterior por los ejemplares que serán subastados.

Nos comunicamos con el cabañero Alfredo “Fredy” Farioli, propietario del Haras “La Valkiria”, quien nos informó: “En el ring de ventas subirán hijos de los notables padrillos Qué Vida Buena y Mask (que el martes en La Plata ganó un hijo suyo Viejos Tiempos Mask y ayer perdió por nada otro descendiente de este prometedor padrillo, Payucano), como así también de Touareg, Got Talent y Perro Callejero”.

El citado criador agregó: “Lo interesante es que habrá facilidades para los compradores ya que las condiciones de ventas serán en diez cuotas fijas en pesos y las preofertas, con importantes descuentos, ya comenzaron ayer mediante la web de Grimaldi Remates Ferias. Por último también se pondrán a disposición del público yeguas madres preñadas”.

Por parte del Haras “La Valkiria” serán subastados los potrillos El Sparring (Mask y Corazón de Reina) y Old Is The Wind (Got Talent y Old Culla) y las potrancas Super Tóxica (Mask y Cazanubes) y Kingala (Mask y Kilda)