Del Potro no jugará el US Open

Se conoció el listado de participantes para el cuarto y último Grand Slam de la temporada y entre todos los competidores del cuadro de singles tanto masculino como femenino se destacó la ausencia del tandilense Juan Martín del Potro.

Si bien el tenista argentino no juega desde el año 2019 por atravesar una importante lesión en su rodilla, logró superar con éxito la operación y se encontraba intensificando la rehabilitación y los entrenamientos para poder llegar a competir. En un primer momento, el ex número 3 se ilusionaba con competir en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero no lo logró y si bien la rehabilitación marcha por un camino auspicioso, es más lento de lo que se esperaba y también se saltearía la gira sobre superficie dura en Norteamérica.

Los argentinos que figuran con entrada directa al US Open son Diego Schwartzman, Federico Delbonis, Federico Coria, Guido Pella y Facundo Bagnis, entre los varones, y Nadia Podoroska, entre las mujeres. Además, aparecen en la lista de alternativas Francisco Cerúndolo (116), Juan Ignacio Londero (140), Juan Manuel Cerúndolo (144), Sebastián Báez (154), Tomás Etcheverry (166), Marco Trungelliti (192), Guido Andreozzi (198) y Paula Ormaechea (213).