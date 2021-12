Desábato: "Quedé muy golpeado de mi paso por Estudiantes"

Leandro Desábato no tuvo su mejor paso como DT de Estudiantes y luego de que no se le den los resultados, terminó yéndose del club. Al recordar esta etapa, el Chavo se lamentó no haber podido mostrar otra cara con el equipo y destacó que quedó muy afectado por lo que ocurrió.

"Después del paso por Estudiantes, me sirvió mucho como experiencia. La verdad que fue algo difícil para todos, porque fue post-pandemia. Quedé muy golpeado, estuve mucho tiempo analizando, viendo cosas de otros lugares. Hace 3 o 4 meses, que empecé a a ver entrenadores y entrenamientos. Juntarme con diferentes ayudantes de campos", afirmó en diálogo con TNT Sports.

Y detalló: "La suerte que tuve como jugador no la tuve como entrenador. A veces parece que uno pone excusas, pero cuando yo agarro el equipo se me fueron 8 jugadores titulares post-pandemia. Era complejo en ese momento, porque la liga nuestra no había empezado. Se jugó con muchos chicos y refuerzos que vinieron. Se apostó a los pibes, pero no salió como esperábamos. El que tiene que dar un paso al costado es el entrenador y me tocó a mí. Es doloroso, porque uno está en la casa y conoce a todos. Es su familia y uno sentía que estaba más presionado de lo normal, porque los conozco a todos. Las cosas no salieron y eso fue un dolor muy grande".