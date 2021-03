Di María sufrió un mal momento y tuvo que ser reemplazado

El PSG cayó derrotado de local frente al Nantes por 2-1. Mientras se jugaba el encuentro, a los 62 minutos, Ángel Di María tuvo que ser reemplazado por urgencia y luego del partido se supo el motivo. Durante el partido, el gerente deportivo Leonardo fue notificado por una llamada de que la casa del jugador argentino había sufrido un robo y su familia estaba allí presente.

Inmediatamente fue notificado Mauricio Pochettino, quien lo reemplazó y lo acompañó hasta el vestuario explicándole la situación. Ni bien sucedió todo esto y se empezó a ver por las cámaras de televisión comenzaron los rumores sobre qué había pasado.



A pesar de que en un momento se habló de secuestro a su esposa además de la entrada a la casa, luego se supo que su familia estaba bien y no había escuchado el incidente, aunque fue robada una caja fuerte. Por lo que terminan siendo buenas noticias, a pesar del robo, ya que su pareja e hijas se encuentran sin daños y están bien de salud.



Las integrantes de la familia Di María no sufrieron ningún secuestro ni violencia porque se encontraban en la parte alta de la casa, mientras que el hurto de la caja fuerte fue en la zona baja; los ladrones entraron y se escabulleron sin ruidos. Hasta el momento no hay noticias de cuántos fueron los maleantes o de si hay algún sospechoso.

Argentinos festejaron en Italia y en España



En la ciudad de Sevilla también hubo derby ya que el equipo de Lopetegui recibió al Betis. Lo derrotó por 1-0 con gol de En-Neysri, quien venía de convertir un doblete por Champions League. De esta manera el Sevilla sigue ampliando su historial sobre el conjunto verdolaga. Acuña, Ocampos y el Papu Gómez fueron titulares en el equipo ganador y el Mudo Vázquez estuvo en el banco, pero no ingresó. Mientras, Guido Rodríguez también fue titular en el visitante.



Siguiendo con la actividad argentina en España, el Villarreal derrotó de visitante al Eibar por 3-1 y en el Submarino Amarillo fueron titulares Foyth y Ramiro Funes Mori, haciendo dupla central; mientras que Rulli fue suplente y Burgos jugó desde el inicio en el equipo perdedor.



Pasando a la Serie A hubo gritos de goles argentinos ya que el Inter venció de visitante al Torino por 2-1. El gol fue de Lautaro Martínez sobre el final, para que el equipo Neroazzurro siga siendo el puntero de la liga, sacándole 9 puntos a su clásico rival, el Milan. El otro compatriota que festejó fue Giovanni Simeone, quien convirtió el gol del Cagliari en la derrota por 3-1 frente a la Juventus.