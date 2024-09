Domínguez arma el rompecabezas en Estudiantes

Estudiantes de La Plata está necesita de un triunfo después de lo que fue la derrota ante Vélez en Liniers por la fecha 15 de la Liga Profesional. En ese sentido, el plantel profesional retomó ayer los entrenamientos en el Country Club de City Bell y, con pocos días de trabajo, el técnico Eduardo Domínguez evalúa realizar más de una variante de cara al compromiso del sábado ante Defensa y Justicia por una nueva fecha del certamen doméstico.

El Pincha recibirá al Halcón el fin de semana en el estadio Jorge Luis Hirschi con la necesidad de sumar de a tres y cortar una racha negativa de partidos sin poder ganar.

Pensando en dicho encuentro, el cuerpo técnico sabe que seguirá sin poder contar con Luciano Giménez por la lesión grado 2 en el sóleo que le impidió estar presente en Liniers. No obstante, Javier Altamirano ya se sumó a las tareas grupales, por lo que podría ser una variante para recibir al Halcón de Florencio Varela.

Estudiantes lleva seis partidos sin poder ganar y ante esto, el DT habló respecto a esto y dijo: “Si hay que cambiar las formas cambiaré las formas, si hay que cambiar el esquema lo cambiaremos y si hay que cambiar los jugadores los cambiaremos. ¿Me gusta lo que mostramos hoy? No, pero no me voy a creer que somos esto. Tampoco éramos los de principios de este año cuando nos hicieron creer que éramos más de lo que éramos”.

“Vamos a seguir cerca del jugador, pero les vamos a exigir más, porque hoy están hablando sin hablar”, sostuvo Domínguez, dando a entender que el equipo no está pasando un buen momento y esto se refleja en el campo de juego.

Intentó dar una explicación clara acerca de un contexto adverso al que parece no encontrarle la vuelta. Sin embargo, dejó algo en claro: “No hay que olvidarse que somos esto hasta fin de año, somos este grupo”, sostuvo.

Asimismo, el técnico confesó que tanto él como su cuerpo técnico no están “encontrando el equipo” y lejos de buscar culpables de manera individual jugó fuerte y dijo: “Seguramente no estoy dando en la tecla, no les estoy llegando con el mensaje”.

“Fue un mal partido nuestro y un gran partido del rival. Más allá de la puntualidad de los jóvenes, hoy el equipo no lo estamos encontrando y no nos estamos encontrando como equipo. Debemos reconectarnos como grupo”, agregó.