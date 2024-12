Domínguez se cansó: “No me gusta, pero somos esto”

Durísimo. El 2-2 entre Estudiantes y Belgrano dejó un sabor amargo en el plantel platense, y Eduardo Domínguez no anduvo con rodeos en su análisis. “Siempre me voy a reprochar cuando no se gana. Queremos ganar, pero no lo estamos pudiendo hacer habitualmente. Nos duele, nos molesta. No me gusta, pero somos esto”, disparó el entrenador tras el partido en el Gigante de Alberdi, que fue un reflejo de las irregularidades que atraviesa su equipo.

El Pincha arrancó como protagonista, logró ponerse en ventaja, pero nuevamente mostró grietas defensivas que lo condenaron. Domínguez no ocultó su frustración y fue directo al hueso: “Nos meten muchos goles. Defendemos con tres, con cuatro, con cinco u ocho, y nos hacen goles igual. Eso es inadmisible si queremos pelear algo importante”.

Además, el técnico apuntó a la falta de contundencia y regularidad. “Sacamos ventaja como habitualmente lo hacemos, pero no sabemos cerrarlo. Corremos mucho, pero no atacamos. Nos faltó orden, no correr por correr”, lamentó, dejando en claro que el equipo tiene que ajustar piezas con urgencia antes del cierre de año.

El empate también evidenció otro problema que preocupa al DT: el desgaste físico y la falta de ritmo en algunos jugadores clave. “Estamos recuperando futbolistas importantes, pero les falta ritmo de juego. Es algo que hay que trabajar porque el calendario no da respiro”, señaló. Por eso, tanto Enzo Pérez como José Sosa administraron cargas, pensando no solo en el próximo partido contra Argentinos Juniors, sino también en la gran final del Trofeo de Campeones.

En cuanto a ese decisivo choque, Domínguez fue claro: “Es una final, y la tenemos que jugar como tal. Sabemos que el rival, sea Vélez, Talleres o Huracán, va a ser durísimo. Pero tenemos que llegar con la mente y el físico al 100%”.

Por último, el entrenador dejó un mensaje que parece una declaración de principios: “No me gusta lo que estamos mostrando, pero somos esto. Necesitamos más de los jugadores que tienen que tener la pelota, porque no la tuvimos. Estamos a tiempo de corregir, pero tenemos que ser autocríticos y entender que no se puede repetir lo de hoy”.

El Pincha tendrá su última oportunidad de reencontrarse con su gente y dejar una mejor imagen cuando reciba a Argentinos Juniors este viernes en el estadio Uno. Sin embargo, todas las miradas están puestas en el 21 de diciembre, donde Estudiantes deberá demostrar si está a la altura de una final.

Ahora, el plantel retornó inmediatamente a Buenos Aires y hoy entrena a partir de las 17.00 en el Country Club.