Si Gimnasia tiene representación en la AFA la tiene que hacer pesar…

Por Daniel “Profe” Córdoba

Talleres sin demostrar su potencial futbolístico, especialmente en ataque, se quedó con los tres puntos en el estadio del Bosque y ya pelea nuevamente el campeonato con Vélez. Gimnasia mostró las carencias de siempre.

Pero para analizar otro costado del partido no puedo dejar de observar las estadísticas. Entonces se viene a la cabeza una primera pregunta: ¿Gimnasia tiene representación en la AFA, no? Entonces la tiene que hacer pesar en las decisiones sobre los arbitrajes que lo vienen a dirigir al Bosque. Me tomo el tiempo para ver amarillas para ver situaciones de juego y como además de periodista soy técnico, me doy cuenta cuando alguien quiere beneficiar a uno por sobre el otro.

Segunda pregunta: ¿cómo puede tardar tanto el técnico Méndez en darse cuenta de que si juega con dos centrales Fernández es más que el otro central que ha jugado mucho más de titular y que siempre está al borde de la expulsión?

Tercera pregunta: ¿cómo no se dio cuenta antes de lo que hacían los Panaro o de los Mamut? ¿Estudió el partido este entrenador?

Cuarta pregunta: ¿cuántos más serán los casos como los recién mencionados que quizá a pesar de su juventud merecen titularidad en la primera del Lobo y no se la dan?

Hago todas estas reflexiones porque tanto el tema del árbitro (nos han robado cuando dirigí en Estudiantes y en Colón) como el tema de los juveniles lo he vivido y por eso me he tenido que ir de clubes por no hacer componendas ni con dirigentes ni con empresarios. Por ejemplo; cuando Luciano Galetti, el Tecla Farías y Juan Fernández tuvieron que debutar y tenían 17 o 18 años, debutaron. No me importaba quién era el titular ni absolutamente nada. Entonces digo: ¡qué increíble y complicada la carrera de un futbolista!

¡De cuántas cosas depende más allá de jugar bien; para terminar siendo un jugador profesional!