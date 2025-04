Domínguez: “Vamos a salir juntos de esto, confío en mis jugadores y en nuestra gente”

En la previa del duelo clave por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores ante Botafogo, Eduardo Domínguez brindó una conferencia de prensa caliente, luego de lo que fue la derrota ante Boca por el torneo local. El presente del Pincha encendió las alarmas y el DT salió al cruce de las críticas.

Consultado sobre su continuidad y el momento complejo del equipo, Domínguez respondió con claridad: “Ya lo daban afuera a Gago en un momento y en muchos otros empiezan a cuestionar constantemente y por ahí no es tanto lo que se refleja en el equipo o el mismo hincha se manifiesta, pero como es tan habitual el que hay que cambiar, por qué no sostener porque es un proceso que ganó”. El entrenador dejó en claro que no pierde energías en rumores ni en comentarios malintencionados: “Siempre tengo fuerzas, todos los días me levanto con la misma motivación, me siento bien trabajando acá, elijo trabajar acá y me elige el hincha en su generalidad”. También fue tajante ante preguntas que apuntaban a desestabilizarlo: “Siento el respeto hacia mi trabajo, entonces me parece que hacer este tipo de pregunta es una animosidad para ver si una minoría que responde a eso y me parece totalmente desubicada”.

Sobre el cruce ante Botafogo, no dejó dudas: “Es un momento sensible que tenemos que pasar y lo vamos a pasar, porque confío en mis jugadores. Yo creo y le pido a nuestros hinchas que nos apoyen, que vamos a errar, pero vamos a insistir y vamos a salir juntos de esto”.