Doña Jalea, una vez más, le dio el “dulce” a Mery Laurent

Por Galopón

En una tarde soleada pero ventosa, el teatro del turf del Barrio Hipódromo abrió sus puertas para ofrecer un programa de 14 carreras. El momento culminante de la reunión fue el Especial José Hernández (1.500 mts.), donde se impuso la amplia favorita Doña Jalea que vino jugueteando adelante y ya en la recta escapó para ganarle por cuatro largos a Mery Laurent que, a su vez, por tres cuartos de cuerpo dejó tercera a Eraria.

La carrera estaba reservada para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras, a peso por edad. Tan solo faltó a la cita Would You Like, por lo que fueron cinco participantes las que salieron a la pista. La cátedra mostró su clara preferencia por Doña Jalea ($1,60), en tanto que también defendieron muchos boletos Eraria y Mery Laurent, de tal manera que ambas prometían similar sport ($3,75).

Trasladado el pleito a la pista, las tres nombradas coparon los mejores puestos rentados, y de ellas, Doña Jalea no dejó dudas en su desplazamiento para postergar a sus dos rivales. La conducida por el jockey William Pereyra logró su séptimo triunfo en 25 salidas, que habla de una gran regularidad. La descendiente de Orpen empleó un registro de 1m31s 01/100 para los 1.500 metros de pista normal, con la particularidad que cuatro de sus victorias las logró en esta pista.

Ordenada la suelta, Eraria, Mery Laurent y Doña Jalea partieron en un pie de igualdad. Formalizada la carrera Mery Laurent corría con el pescuezo de ventaja sobre la favorita, con Zapping cerca por afuera, en tanto que después quedaban So Para Mim y Eraria, cerrando la marcha. Descontados los primeros 400 metros, Doña Jalea se afirmó adelante sacándole un cuerpo y medio de luz a Zapping, que por el pescuezo se adelantaba a Mery Laurent, que corría por adentro, completando el lote So Para Mim y Eraria.

De esa forma descontaron la recta de enfrente y el ingreso a la elipse de la calle 41 mostró a Doña Jalea, que venía como regulando, medio cuerpo delante de Zapping, accionando cerca Mery Laurent (por los palos) y So Para Mim por el lado exterior. Promediando la curva la puntera mantenía a raya a Mery Laurent, mientras Eraria pasaba al tercer lugar, quedando ya en un segundo plano Zapping y So Para Mim.

El ingreso a la recta lo hizo Doña Jalea mostrando el camino y rápidamente escapó rumbo a la definición cumpliendo el mero trámite de mantener su ritmo para cruzar el disco con amplia ventaja sobre Mery Laurent, que sin luz dejó tercera a Eraria.

La ganadora empleó estos parciales: 25s 09/100 para los primeros 400 metros; 48s 60/100 para los 800 metros y 1m13s 27/100 para los 1.200 mts..