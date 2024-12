El acuerdo con Foster y la continuidad del DT, dos puntos claves

Estudiantes se despide de un 2024 cargado de emociones y se prepara para un 2025 aún más movido. Lejos de relajarse para disfrutar de las vacaciones, tendrá un cierre de año con varios temas a resolver. Entre ellos, la continuidad del entrenador, la cual, según él y tal cual adelantó diario Hoy, no está asegurada. Eduardo Domínguez disparó una frase contundente ayer en la conferencia de prensa luego de la igualdad ante el Bicho, en la que dejó la duda sobre si iba a continuar en 2025.

“¿Yo sigo el año que viene? No, yo siempre digo que estoy cómodo acá, que elijo estar acá, pero se me finaliza el contrato a fin de año. No puedo hablar (del mercado de pases) si no terminamos de arreglar esa situación que me parece importante. Si no firmo contrato no puedo estar el año que viene. Estamos negociando”, afirmó el DT. Todo estará sujeto al acuerdo con el empresario estadounidense, Foster Gillett. Esta semana habrá más reuniones y se informará cuándo será la Asamblea Extraordinaria para que los socios puedan definir si aprueban la llegada de inversión de capitales privados al club.