Lo del técnico de Gimnasia es para reírse, se cree que es Guardiola y amaga con irse…

Por Daniel “Profe” Córdoba

Sinceramente me indignaron y sorprendieron las últimas declaraciones del director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. No debería opinar; pero tampoco puedo callar.

Ya cuando el técnico de River declaró, con más sutileza, pero con igual mensaje pensé: un plantel que un entrenador acepta, nunca debe después decir que cuando se mentalice lo que desea, triunfará. ¡Nunca!

Así solo se trata implícitamente a los jugadores de no competentes y al técnico anterior de poco capaz.

Si sos muy buen entrenador, hacé funcionar lo que te dan y bancátela.

Así hice yo cuando Estudiantes tenía 0,40 de promedio. Y cuando me vendieron a Calderón y Verón en diciembre del ’95 sin incorporar ni pedir a nadie antes del gran torneo del '96 que casi salimos campeones.

Y también cuando me vendieron a todos por quiebra inminente del club, y me conforme con incorporaciones de ilustres desconocidos jugadores que me entregaron todo y más. Jamás me quejé de ellos.

He leído que un técnico de un equipo de está ciudad que perdió más partidos de los que ganó que si no se hubiesen abolido los descensos dicho club hubiese sufrido; que siempre usó uno o dos sistemas de juego fijos cuando debería haberse adaptado a los jugadores que tenía (dije siempre que de acuerdo a lo que tenga es el sistema que aplicaré); que tuvo una cantidad de lesionados increíble. Que nunca tuvo recuperación en el centro del campo; que en algunos partidos el equipo dejo todo y en otros no, obviamente desanimados por el sistema usado ante el rival de turno; que si no lo salvaba su arquero hubiese perdido más; que nunca pudo con la pelota parada y contragolpes rivales; que no generó opciones de gol salvó alguna subida de un lateral o usar en exceso el pelotazo frontal a Castillo para que pivote y aguante de espaldas hasta que llegara un compañero. Que llenó el plantel de uruguayos no todos de buen nivel competitivo; que tarde, muy tarde, puso a algunos players que debió ubicar antes; todo esto y de mucho más, sufrió el juego de Gimnasia y su plantel. Y tras el último partido del Lobo declara como si lo mereciese por haber hecho un gran torneo. Declara también que si no le forman un plantel altamente competitivo y nuevo pone en riesgo su “¿continuidad?”.

Es para reírse. ¿Quién es? ¿El finado Menotti? ¿Es Scaloni? ¿Es Sir Alex Ferguson? ¿Es Guardiola?

Se cree que está en el Real Madrid o el Bayer Munich o el Manchester City.

Gimnasia, con este plantel y como está el futbol deprimente argentino, hoy podría haber clasificado a alguna Copa.

Con menos he logrado "milagros" acá y en el exterior.

Y sus dichos fueron desacreditadores de una dirigencia que lo trajo y banco; con los jugadores que dirigió y no creo pueda volver a dirigir tras sus declaraciones; y sobre todo con el Tripero de ley que lleno siempre la cancha alentando aún cuando lo que se veía en el campo no le agradaba.

Que lástima que Diego está pero no lo escuchamos. Le saltaría a la yugular y mucho más.