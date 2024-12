Gimnasia despidió el año con otra flojísima presentación

Ayer por la tarde se cerró el telón del 2024 para Gimnasia, donde en la visita a Platense no desentonó de lo que fueron la mayoría de los partidos de este año con una horrenda actuación para caer 1-0.

Con tan solo 48 puntos durante toda esta temporada, el elenco platense volvió a tener otro año muy malo donde deberá tener mucha autocrítica por parte de la Comisión Directiva para el mercado de pases que viene y también un pequeño mea culpa del cuerpo técnico por las incorporaciones de junio.

Respecto al juego, el Calamar se hizo fuerte de local desde literalmente el inicio porque tenía la obligación de ganar para ver si tenía chances de clasificar a la Copa Sudamericana; aunque no dependía de sí mismo, ya que debía esperar una caída de Defensa y Justicia.

Los de Vicente López cumplieron con lo suyo y a los 9 segundos del encuentro estaban 1-0 arriba del marcador. Con tan solo dos toques, un mal despeje de Rodrigo Gallo y una muy mala respuesta de Marcos Ledesma tras un tiro de media distancia, Mateo Pellegrino aprovechó el rebote y empujó la pelota.

A partir de eso, el juego solamente se basó en un Lobo que tenía la pelota, pero no tenía la lucidez necesaria para inquietar un poco a los locales. Con movimientos lentos, nula circulación de la pelota, sin pruebas al arco desde media distancia o un poco de rebeldía, dio la impresión de que el Tripero solamente fue a cumplir los últimos 90 minutos del año. Y esa imagen se pudo ver en muchos partidos de este 2024.

Marcelo Méndez, un tanto resignado por el fin de año y también totalmente disconforme con el plantel, movió algunas fichas con modificaciones en el segundo tiempo, pero la realidad es que nada cambió la tónica de un juego de total intrascendencia. Platense, por su parte, no se preocupó mucho viendo estas falencias totales de la visita y estuvo muy tranquilo para mantener la ventaja, aunque no le sirvió porque Unión no le ganó al Halcón.

Antes del pitido final, Yonathan Cabral volvió a demostrar su poco compromiso con la camiseta albiazul y se hizo expulsar (como ya sucedió durante este año) para coronar lo que fue su último partido en la institución.

Con una imagen lamentable en muchos aspectos, Gimnasia se despidió del año y deberá rever muchas cosas si quiere competir o al menos dar la talla de un equipo de Primera División durante el 2025.