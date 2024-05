El campeón no descansa y ya levanta vuelo a Bolivia

Un León competidor. Estudiantes no se quiere dormir en los laureles después de conseguir ser campeón de la Copa de la Liga Profesional el domingo pasado y ya cambió el chip a modo copero. El plantel profesional regresó ayer a los entrenamientos en el Country Club de City Bell, trabajó liviano en turno vespertino y partió hacia Bolivia de cara al partido frente a The Strongest por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. El elenco dirigido por Eduardo Domínguez quedó concentrado en el predio albirrojo luego de la práctica vespertina y cerca de las 15 se trasladó en micro hacia el aeropuerto Jorge Newbery para luego tomar un vuelo charter a las 18 y seguir su periplo a la altura de La Paz.

Si bien no hubo un ensayo de fútbol formal y la intención del cuerpo técnico del Barba fue recuperar física y mentalmente a sus dirigidos, el entrenador prepara un encuentro determinante para el futuro del Pincha en el máximo certamen continental. No hay lugar para errores después de la derrota frente a Gremio como local y ahora está obligado a traerse algo de visitante. La zona es una de las más parejas de la Copa y lo tiene al conjunto de La Plata tercero con 4 puntos al igual que The Strongest, próximo rival. No obstante, no será una tarea fácil sumar en la altura ya que el equipo boliviano no pierde ahí desde 2013 y ya le ganó al elenco brasileño.

Por esta razón, Domínguez evalúa modificar el esquema y algunos nombres. De arranque la incógnita será la de Tiago Palacios, quien viajó junto al plantel pese a pasar la noche del lunes detenido en una comisaría por el accidente que protagonizó en la madrugada post festejos de campeón. El mediocampista fue habilitado por la Justicia para viajar y podría ser tenido en cuenta por el DT si así lo quiere. De hecho, el propio Domínguez afirmó ayer en conferencia de prensa: “No hizo nada malo. Se equivocó, pidió perdón y si está en condiciones va a estar con nosotros”. Al mismo tiempo, lo seguirán de cerca para saber cómo está desde el punto de vista emocional y también físico teniendo en cuenta que pasó la noche detenido en una comisaría y no pudo dormir bien.

El resto del plantel está a disposición y podría meterse Federico Fernández entre los titulares para reemplazar al mencionado Palacios. Además, Javier Correa corre con chances de ir de arranque en lugar de Guido Carrillo y Fernando Zuqui por Enzo Pérez. Sin embargo, el equipo se terminará de definir hoy cuando el equipo se entrene en la altura de La Paz. Cabe recordar que días más tarde, el domingo, Estudiantes debutará en la Liga Profesional ante Tigre en Victoria. Ante este panorama, el campeón, ¿estará a la altura?