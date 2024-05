El City de Julián Álvarez se consagró campeón de la Premier

La Premier League es del Manchester City. El equipo del argentino Julián Álvarez le ganó 3-1 a West Ham, se consagró campeón de la Primera división inglesa y sigue haciendo historia al ser el primer equipo en conseguir cuatro títulos en la considerada mejor liga del mundo consecutivos. Los dirigidos por Guardiola necesitaban una victoria para no tener que estar pendientes de lo que sucedia en Londres entre Arsenal y Everton, la consiguieron y volvieron a festejar un campeonato. En el banco estuvo la Araña álvarez, quien no sumó minutos en la última jornada de la fecha, pero consiguió su sexto título en Inglaterra desde su llegada en 2022.

El partido se destrabó rápido para los Citizens que al minuto de juego ya celebraban el primero de Phil Foden, que fue un verdadero golazo. Recibió un pase de Bernardo Silva y tras unos pasos se metió en la medialuna del área desde donde sacó un un zurdazo inatable que se metió en el ángulo. Casi a los 18 llegó el doblete para el 2-0 cuando recibió en el corazón del área la pelota de Doku y desde el punto del penal, pero en movimiento, hizo el segundo. El que tuvo buenas chances pero que no pudo concretar en el primer tiempo fue Erling Haaland, el tremendo goleador noruego que fue titular. En el cierre de la primera mitad llegó el descuento de los Hammers por medio de Kudus que hizo un tanto espectacular de chilena.

En el complemento, West Ham no pudo aprovechar el envión del empate antes del entretiempo y el que siguió generando y buscando más goles fue el conjunto dirigido por Pep. Así fue como llegó el tercero de Rodri a los 14 de la segunda mitad, lo que trajo tranquilidad al ambiente de algo de tensión que había por el resultado corto.

Después de la algarabía y los festejos del equipo y cuerpo técnico ante su público en el Etihad Stadium, los de Guardiola tendrán poco tiempo para celebrar ya que el próximo sábado 25 de mayo tienen otro gran objetivo para terminar la temporada con dos títulos: se debe enfrentar al Manchester United en el clásico de la ciudad por la final de la FA Cup en Wembley.

Klopp se despidió del Liverpool con un triunfo

Luego de casi nueve años Jürgen Klopp se despidió del Liverpool, donde dejó su sello y también tuvo una exitosa etapa con siete títulos entre consagraciones nacionales e internacionales. Fue un domingo de pura emoción en Anfield, donde el entrenador alemán se fue a lo grande y con una victoria 2-0 ante el Wolverhampton, por la última fecha de la Premier League.

Fue una previa muy emotiva, ya que por última vez escuchó la tradicional canción de los hinchas del Liverpool, You’ll never walk alone (“nunca caminarás solo”), que suelen entonar antes de los inicios de los partidos de local. El entrenador no pudo contener las lágrimas y, terminado el encuentro, el DT recibió un reconocimiento, donde le habló a la gente.

El triunfo en el cierre de la temporada se abrió gracias a Alexis Mac Allister, que a los 34 luego metió un preciso cabezazo. Seis minutos más tarde, Jarell Quansah amplió las diferencias con una sutil definición tras recibir solo tras un tiro de esquina.

Después del partido, Klopp caminó hacia el centro de la cancha y tomó el micrófono para hablarles a los hinchas del Liverpool. “Estoy muy feliz por todos ustedes, por el ambiente, por el juego, por ser parte de esta familia, por nosotros, por cómo celebramos este día. Es simplemente increíble. Muchas gracias”, sostuvo.