El mediocampista de Estudiantes Fernando Zuqui atendió a los medios de comunicación en la previa de lo que será el choque de este lunes por la noche ante Deportivo Riestra. “Venimos de conseguir dos torneos importantes, eso tiene que servir para seguir mejorando”, aseguró el volante mendocino.

“La semana pasada empezamos un torneo nuevo, estamos en igualdad de condiciones nuevamente. Tenemos los objetivos claros como grupo. Estamos jugando cosas importantes y queremos seguir logrando títulos”, añadió.

Sobre el semestre, el Co­mandante manifestó: “Estamos jugando partidos y competencias importantes. Estamos en un club que te exige competir y estar en el máximo nivel. Ahora pensamos en el partido del lunes que va a ser difícil, es un equipo aguerrido y lo estamos preparando de la mejor forma. Más adelante vamos a ­pensar en los partidos de Copa Libertadores que necesitamos ­clasificar”.

Sobre la seguidilla, Zuqui fue claro: “Venimos con una seguidilla importante de muchos partidos. Jugamos prácticamente cada tres días, más viajes. Tenemos un grupo amplio de jugadores que están todos preparados. Esta semana larga nos vino bien para seguir preparándonos”.

Además, analizó: “Primero es ir partido a partido. Después la idea es sumar la mayor cantidad de puntos en lo que queda de esta primera mitad del año y obviamente uno de los objetivos que tenemos es clasificar a octavos de la Copa”.

Finalmente, habló del caso Mancuso: “Ese es un tema del que no quiero opinar mucho. Hay que aconsejarlo de la mejor forma. Todos cometemos errores, lo importante es darse cuenta y no volver a hacerlo, no solo en el fútbol, en la vida en general. Las redes sociales hoy se manejan mucho, hay que tener cuidado, lo que subís lo ve todo el mundo. En el club en el que estamos el respeto siempre tiene que estar”.