Independiente empató en el último partido de Tévez

Carlos Tévez dirigió su último partido como entrenador de Independiente que esta tarde igualó 0-0 en su visita a Platense. Fue en el estadio Ciudad de Vicente López, donde el local fue más y ­mereció la victoria ante un rival que ofreció muy poco.

El Rojo y Platense disputaron un partido muy cerrado en Vicente López y es por eso que no se sacaron diferencias. Si bien el conjunto local tuvo algunas oportunidades para convertir, como en la doble chance que Rodrigo Rey evitó el gol, el conjunto de Avellaneda también llegó al arco rival con alguna ocasión aislada.

En la primera mitad Platense tuvo más claridad y fue superior a Independiente. El equipo local jugó más en el campo rival, aunque careció de chances para romper el cero. De parte del Rojo (vestido de blanco), muy poco y sin ideas. En el complemento el Calamar volvió a tomar la iniciativa y estuvo cerca de ponerse en ventaja a los 83 minutos con una doble atajada de Rodrigo Rey. Lo cierto es que, mientras se ocupa de la llegada de un nuevo entrenador, Independiente debe empezar a sumar de a tres en la Liga Profesional para no alejarse de los puestos de las copas internacionales en la tabla anual. Con este empate, apenas sumó dos unidades de seis posibles. Por su parte, Platense no pudo ganar aún en el certamen pero sumó su primer punto en el torneo.

El Apache se despidió en conferencia

Tal como lo había anunciado el viernes, Tévez renunció a su cargo luego del empate sin goles frente a Platense en Vicente López, por la segunda fecha de la Liga Profesional. El ex-DT se mostró agradecido tanto con el club como con los hinchas y dejó un breve mensaje de despedida tras finalizar el ­encuentro.

El técnico brindó su última conferencia de prensa al mando del conjunto de Avellaneda. Allí solo se expresó para demostrar su gratitud con emoción hacia los distintos sectores del club y no se olvidó del hincha de Independiente, a quien le agradeció por “el respeto” que le tuvo durante su ciclo. “Quiero agradecer a la dirigencia y a todo Independiente por haber confiado en mí. Para mí es un día triste porque dejo a los muchachos y es algo que me duele. También quiero agradecer el apoyo incondicional de lo jugadores y de toda la gente que trabaja en Independiente. No era fácil para lo que me trajeron. Había que salvar en un momento muy difícil a Independiente. Lo hicimos y en el campeonato quedamos a solamente un gol para clasificar”, explicó.