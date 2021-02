El Diablo metió la cola y frenó la marcha del Lobo

Se le cortó la racha. Gimnasia no mostró una buena versión y perdió 1-0 con Independiente, por el tanto de Silvio Romero. El equipo de Messera y Martini tuvo algunas chances en el complemento, pero le faltó mayor precisión ante un Rojo que fue efectivo y que mostró poco. Primera derrota del Tripero en la Copa de la Liga Profesional.

Una primera parte bastante floja se vio en Avellaneda, donde ambos tuvieron poco juego. Independiente tuvo más protagonismo en los primeros minutos pero careció de juego. Romero fue el más movedizo ante un Gimnasia que esperó y que tuvo poco la pelota.

La salida temprana de Coronel, por una molestia, no le hizo perder los papeles y en los últimos quince mostró reacción. Sobre todo por la aparición de Aleman, que tuvo un remate que casi complica a Sosa. Y después generó la polémica de la noche: pase milimétrico a Ramiŕez, que avanzó y fue empujado claramente en el área. Pablo Dóvalo no vio lo mismo y decidió no cobrar el penal, pese al enojo de todo Gimnasia.

En el complemento, Gimnasia salió un poco mejor y tuvo una con Contín, que terminó rozando Sosa. Pero después el juego entró en un bache y pasó muy poco. Pero a los 66´llegó la apertura del marcador para Independiente: tras una pelota parada y un cabezazo en el palo de Insaurralde, Romero acarició la pelota en el rebote y puso el 1-0.

Gimnasia sintió el golpe minutos más tarde, pero comenzó a acomodarse y fue a buscar el partido. Así, el juego se abrió por primera vez y ambos tuvieron sus chances: primero se lo perdió Carbonero (gran jugada previa de Aleman), donde Sosa y el palo le impidieron el gol; y después Romero, estrelló un derechazo en el palo, que salvó a Rodrigo Rey.

El Lobo buscó en los últimos minutos, sin tener demasiada claridad y tuvo otra llegada con Ramírez, que remató alto en la puerta del área. Mientras que Aleman tuvo un derechazo desde afuera del área, que salió desviado. Pese a ss intenciones, el Lobo no pudo revertir la historia y sumó su primera derrota en la Copa de la Liga Profesional. Más allá de poder haberse llevado algo de Avellaneda, fue la actuación más floja del equipo de Messera.

Formaciones

Independiente (1): Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Alan Franco, Juan Manuel Insaurralde, Gastón Togni; Domingo Blanco, Pablo Hernández; Jonathan Menéndez, Sebastián Palacios y Silvio Romero. DT: Julio César Falcioni.

Gimnasia (0): Rodrigo Rey; Marcelo Weigandt, Maximiliano Coronel, Germán Guiffrey, Matías Melluso; Víctor Ayala, Matías Miranda; Brahian Alemán, Eric Ramírez, Johan Carbonero; Nicolás Contín. DT's: Mariano Messera y Leandro Martini.

Goles: 66' Silvio Romero (Ind)

Estadio: Libertadores de América

Árbitro: Pablo Dóvalo